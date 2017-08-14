"Решение организовать 37-й год". Дело Муравицкого, свобода слова и здравый смысл

РИА Новости Украина

В деле журналиста Василия Муравицкого – новый поворот. Вечером в пятницу, 11 августа, Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook опубликовала подборку статей Муравицкого, отметив, что до завершения следствия не могут опубликовать его материалы, но "предлагают обществу ознакомиться лишь с небольшой частью материалов, размещенных в открытом доступе, чтобы граждане Украины сами могли определить, в интересах какой страны работает автор".

Также фактически указывается, что "задержанный действовал именно в интересах государства-агрессора". По сути, получается, что в вину Муравицкому вменяется его профессиональная деятельность – острые статьи с критикой политики украинской власти.

"Принято решение организовать 37-й год"

Примечательно, что после перечисления статей журналиста СБУ публикует "некоторые факты о репрессированных российских журналистах, которым действительно нужны поддержка и защита". Невольно приходит на ум сравнение с состязанием: "Вот смотрите, как у них, а мы что, хуже?"

Адвокат Муравицкого Андрей Гожый под постом СБУ написал, что вместо объективного следствия ведомство "проводит дешёвые пиар-акции в интернете".

Скриншот с сайта Facebook

"Список арестованных журналистов в РФ, это Вы к чему? Не даёт покоя слава ФСБ, решили их перегнать по количеству политзаключённых и так победить? Вместо написания манипулятивных материалов и разглашения тайны следствия займитесь лучше работой: коррупция, янтарь, контрабанда топлива на границе с Беларусей и т.д. За эту статью большое спасибо, еще одно задокументированное нарушение ст.6 Конвенции о правах человека", – отметил адвокат.

Отдельно Гожый подчеркивает, что по состоянию на 14 августа, несмотря на его ходатайства, жалобы в суд и заявления, "СБУ не допускает меня к материалам дела, хотя должна это сделать по первому моему требованию".

"Единственное, чем занимается этот орган, это, нарушая тайну следствия и нормы практики ЕСПЧ, выборочно публикует документы из уголовного дела в Интернете. Такое противодействие и не допуск защиты можно расценивать лишь как попытку сокрыть и фальсифицировать доказательства, а этому есть дополнительные и основательные подтверждения", – заявил адвокат.

Он также добавил, что защита Муравицкого обратилась к Уполномоченному ВРУ по правам человека, "поскольку сталкивается с вопиющими фактами беззакония, и беспредела. В Житомире, видимо, властью принято решение организовать 37-й год".

Есть ли враг?

Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы – его обвиняют в тяжелых статьях, таких как финансирование террористической организации, призывы к разрыву территориальной целостности Украины, государственной измене и призывы к национальной ненависти.

По мнению следствия и стороны обвинения, статьи житомирского журналиста, в которых он высказывал свои мнения и оценочные суждения, критиковал нынешнюю власть, – это антиукраинская деятельность.

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Адвокат журналиста Андрей Гожый уверен, что в деле "даже приблизительно нет никакой государственной измены”: потому что если мы прочитаем, что такое государственная измена, то, допустим, переход на сторону врага. Кто враг, если у нас договор с Россией о дружбе подписан, понимаете? В условиях военного времени или чрезвычайного времени. У нас тут в Житомире ни военного времени, ни чрезвычайного времени (положения – Ред.)”.

Он также напомнил, что у Украины с РФ – "около 60 договоров о той или иной дружбе, включая различные конвенции СНГ о правовой помощи, о взаимной помощи”.

По словам Гожего, линия защиты уже определена однозначно, "учитывая, что позиция моего подзащитного, что моя позиция – это абсолютная невиновность, абсолютная политизированность дела, которое сшито не то что белыми нитками, оно степлером скреплено".

Излишне напоминать, что в демократических странах журналисты не получают статью "государственная измена" за свои материалы. Свобода слова и госизмена – совершенно разные вещи.

В ожидании апелляции

Напомним, СБУ 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.

Как сообщалось, во время досудебного расследования были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов журналиста. В СБУ утверждают, что тексты автора с критикой украинской власти "показали манипулятивное влияние на сознание читателей и подстрекательство аудитории к совершению конкретных действий в ущерб суверенитету и независимости нашего государства".