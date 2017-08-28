Адвокат журналиста Муравицкого: суд рассуждает телевизионными штампами

РИА Новости Украина

В понедельник, 28 августа, апелляционный суд Житомирской области оставил под арестом журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене.

Адвокат журналиста Андрей Гожый назвал все обвинения против Муравицкого абсурдными. При этом он заверил, что защита на этом не будет останавливаться.

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РИА Новости Украина приводит отрывки из речи адвоката в суде

"Заявляя о раскрытых преступлениях, а подозревается Василий Муравицкий по тяжёлым и тягчайшим статьям Уголовного кодекса (ст.110 ч.2 (сепаратизм), ст.111 ч.1 (государственная измена), ст.161 ч.2 (разжигание межнациональной розни), ст.158-3 ч.1 (работа на террористическую организацию) УК Украины, сторона обвинения оперирует следующими понятиями: "подрывная деятельность", "помощь информационной организации МИА "Россия сегодня", "психологическое манипулирование сознанием", "манипулировал сознанием путём распространения недостоверной информации", "помогал деятельности террористических организаций ДНР и ЛНР" и так далее…

Все вышеуказанные понятия не являются юридическими не по смыслу и не по содержанию. Следствие, прокурор и суд не может рассуждать информационно-телевизионными штампами…Но есть и Закон!

Теперь определим, найдём "врага, на которого работал Муравицкий". Может ли сторона обвинения назвать хоть один обязательный нормативно-правовой акт, согласно с которым у нас с РФ не то, что война, а какое-то особое негативное положение? Ссылка следствия, прокурора и суда на Указ Президента о стратегии национальной безопасности (от 26.05.2015г. №287/2015), в котором перечисляются как бы "агрессивные действия России", не корректна с легальной точки зрения, поскольку это всего лишь декларативный план, который не может влечь за собой уголовную ответственность для моего подзащитного. Был еще ряд постановлений Верховного Совета и т.д., но далее рекомендаций и политических заявление дело не пошло.

Подскажем стороне обвинение следующее — оказывается, договорно-правовая база украинско-российских отношений на сегодня составляет 358 международных документов, регулирующих широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия государств, включая торгово-экономическую, научно-техническую, гуманитарную, правоохранительную и другие сферы. Важнейшим международно-правовым актом является Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной (1997 года). Так вот, согласно с этим документом, РФ и Украина, являются стратегическими партнёрами и не могут использовать территорию друг друга в ущерб безопасности обоих сторон. Государством Украина Договор о дружбе с Россией не денонсирован.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу Муравицкого

По сей час, де-юре (ст.9 Конституции), признаётся, что Россия не просто дружественное государство и стратегический партнёр Украины, а наши страны совместно проводят политику безопасности, мира, воздерживаются от посягательств на суверенитет и территориальную целостность, не проводят против друг друга никакой т.н. "подрывной деятельности" (ст.ст.4-6 Договора). Более того, стороны развивают отношения в военной сфере (ст.8), кстати, что видно из постоянных торговых отношений с Россией, в т.ч. в сфере вооружения, де-факто!

Международное право не оперирует понятиями "терроризм" и "война" в отношении Украины, а т.н. "російські найманці" в п.2 Минских соглашений названы "вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Ни слова о незаконности, нелегитимности, бандитизме и терроризме!

С Россией разобрались! Перейдём к фразе обвинения, под копирку переписанную в определение суда: "…злочинні наміри діючих на території Донецької та Луганської областей терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Вот это пассаж, прекрасно. Следствие и суд должны опереться на право, а не на фразы из телевизора. Готова ли сторона гособвинения сослаться хоть на один общеобязательный нормативно-правовой акт Украины, иностранного государства и (или) международного сообщества, в котором ЛНР-ДНР признаны террористическими организациями?

Документы ООН, Совета Европы, Евросоюза и Западных стран говорят лишь об осуждении и о частичной нелегитимности референдумов в ДНР-ЛНР. Украинское право вообще не называет ЛНР и ДНР террористами (мы не говорим о декларативных документах), а, более того, ведёт торговлю с этими организациями, переговоры и говорит лишь об "вооружённых формированиях" (п.2 Минских соглашений)…

При этом даже Верховный Суд Украины, в своём письме от 25.10.2016г. №5-227сі16, признал, что ЛНР и ДНР террористическими организациями не признавались. Вопрос снят!

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу Муравицкого

Какие действия обвинение хочет представить, как совершенное злодеяние — манипулирование информацией, критика действующей власти, журналистская работа на российское информационное агентство, в призывах и сборе средств для т.н. "ополченцев Донбасса"?

Итак, запрещено ли украинцу работать в России или на субъект хозяйствования, зарегистрированный на территории РФ? Нет, не запрещено, мало того, даже разрешено. Каждый имеет право на труд (ст.43 ч.1 Конституции, ст.10 Договора о дружбе между Украиной и РФ). Запрещено ли Муравицкому быть журналистом-фрилансером и зарабатывать на жизнь в России? Нет, более того, разрешено. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещённую законом (ст.ст.42 ч.1, 48 Конституции). Муравицкий получал за это деньги на свой счёт в банке! Легально! Банк имеет лицензию НБУ, работает законно! Какие вопросы?…

Теперь, что такое манипулирование информацией и сознанием? Что это за категория такая и где в ней хоть частица права? Преступление — деяние конкретное! Где конкретика в этой пустой и напыщенной фразе?!…Итак, запрещено ли манинипулировать информацией в Украине? Нет, разрешено! Каждый имеет право свободно собирать, сохранять, использовать и распространять информацию устно, письменно или другим способом по своему усмотрению (ст.34 ч.2 Конституции). Даже если человек откровенно врёт, установлена ли за это уголовная ответственность? Нет….

В стране нет единственно правильного мнения, — ни одна идеология не может быть признана государством, как обязательная! Цензура запрещена! (ст.15 Конституции). А может быть у нас уже запрещено критиковать власть? Защита не слышала об отмене положения ст.34 ч.1 Конституции, где чёрным по белому указывается, что каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих убеждение и взглядов!…Пропаганда идей и агитация в Украине не запрещена, а наоборот гарантирована свобода литературного творчества (ст.54 Конституции)!…

Муравицкий работал только с открытой информаций, только с открытых источников и только в целях исполнения своего журналистского долга. Законная работа, обсуждение с редактором и коллегами редакционных моментов — это вы считаете предательством государства?

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Второй комплекс обвинений, выдвинутый вследствие журналисткой и блогерской деятельности Василия Муравицкого, это публичные призывы с целью изменения границ Украины, совмещённые с разжиганием межнациональной и религиозной розни и, что бы мало не показалось, по мнению следствия и прокурора ст.110 ч.2 УК требует ещё дополнительной квалификации и по ст.161 ч.2, а именно разжигание розни, унижение достоинства по национальному признаку совершенные с применением насилия, обмана и угроз.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу Муравицкого

Любое преступление является противоправным деянием. Статья 110 указывает, что противоправным будет посягательство на порядок, установленный Конституцией Украины. Таким образом, объектом правовой охраны и является этот самый порядок. Значит, менять границы Украины в порядке предусмотренном Основном законом, можно! И призывать к таким изменениям (в порядке предусмотренном Конституций), тоже можно. Вот мы подошли и к вопросу, а предусмотрен ли такой порядок Конституцией Украины? Может ли следователи или прокурор открыть его и процитировать?

А если этого порядка не существует. Если нет правомерного способа изменить границу, так не будет и неправомерного деяния. На лицо законодательный пробел и не стоит говорить о прописных истинах, что нет состава – нет преступления. Нельзя привлекать к уголовной ответственности по аналогии, нет уголовной ответственности без чёткого указание на то в Законе (ст.ст.2, 11 УК). Преступление всегда действие неправомерное, то есть такое, что идёт в разрез с предписаниями законодательства. А в разрез с чем идти призывам, если таковые будут доказаны, когда нет этого самого конституционного порядка…..

Итак, предоставленные следствием доказательства для решения вопроса об избрании меры пресечения указывающие, по их мнению, на совершённое преступление можно группировать так: договор с информагенством и связанные с ним материалы (редакционная переписка, расчёты, переговоры); экспертизы (психологическая, лингвистическая); протоколы негласных следственных мероприятий (в основном осмотр страничек в Интернете); и показание свидетеля Назария Томчука. Говоря об оценке этих доказательств, помним, что обвинение не может основываться на предположениях, а все сомнения толкуются в пользу подозреваемого и обвиняемого (ст.62 ч.4 Конституции).

— Договор, переписка и расчёты ровным счётом ничего абсолютно не доказывают. Более того, оправдывают моего подзащитного. Разве преступление пойти на работу в законное информационное учреждение, что имеет свои представительства по всему миру т.ч. в ЕС и США? Разве преступление заключить официальный договор "по-белому" и открыть счёт в банке? Быть готовым декларировать свои доходы и платить налоги в бюджет Украины?…Но, увы, я этот самый "договор", что СБУ показывало в Фейсбуке и по телевидению, в материалах не обнаружил. Может из-за невнимательности, а может его туда забыл положить следователь? Так вот, я считаю договор, переписку с редакторами (не с ГРУ, не с ФСБ и т.д.), а, подчёркиваю с редакторами и законное перечисление гонорара оправдательным доказательством, которое следствие и прокурор обязаны предъявить суду и защите….Таким образом, мы требуем предоставить в распоряжение суда, если он не был предоставлен ранее, договор о сотрудничестве между Василием Муравицким и МИА "Россия сегодня"….

Интернет позволяет без ведома автора копировать, изменять, добавлять данные и размещать материл где угодно. Два года потратить на собрание скриншотов с критикой власти. Колоссальный, но бессмысленный труд, ибо соединения не защищены — Муравицкий цифровой подписью материал не подписывал, а за дальнейшее размещение и использование он не в ответе!

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу Муравицкого

Показания свидетеля Назария Томчука. Не хочу касаться моральной стороны вопроса, но обоснованные юридические сомнения у меня возникли. Вот как так, Томчук и Муравицкий совместно снимали видеоблоги, но один подозреваемый, а другой свидетель. Обратите внимание, уважаемый суд, на показания Томчука. Они представляют собой "кипения возмущенного разума" о том, что Муравицкий не любит Революцию Достоинства … Так он и не обязан! В показаниях свидетеля ни фактов, ни данных, а одни эмоции и такие, что вышли за границы досудебного следствия….

Так в чем терроризм Муравицкого? Где организация, жертвы, подготовка терактов, структура, оружие, планы, финансирование, контроль трат? Какие деньги собраны, кем, на что потрачены, что закуплено, что использовано, куда реализовано? Вы хотите обвинить Муравицкого в терроризме из-за одной статьи, подписанной его именем, призывающей к гуманитарной помощи и перепечатанной на нескольких сайтах?…

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Подытожим. Следствие и прокурор выдвинули неадекватные и необоснованные подозрения, а суд, не проверив и не исполнив своего долга, встал на сторону государственного обвинения.

Василий Муравицкий не может содержатся под стражей, поскольку инкриминируемые ему деяния не нанесли никакого ущерба, не привели к гибели людей и имущества…"

Речь защиты предоставил редакции РИА Новости Украина сам адвокат журналиста Андрей Гожый.