Адвокат Муравицкого Андрей Гожый: "режим играет с огнём"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Намеченное на пятницу, 18 августа судебное заседание по делу журналиста Василия Муравицкого не состоится, заседание перенесено. Возможно, судьи не хотят браться за это дело, а может быть, ждут отмашки с улицы банковой. Сам же Муравицкий, томящийся в тесной камере с 12-ю сокамерниками, настроен по-боевому. Если его хотели психологически, то этот расчёт был ошибочным. Об этом в интервью РИА Новости Украина рассказал адвокат журналиста Андрей Гожый.

Суд должен рассмотреть поданную защитой апелляционную жалобу относительно избранной меры пресечения. Ранее судебное заседание уже переносили (на 18 августа — Ред.), поскольку из районного Королёвского суда Житомира в Апелляционный суд Житомирской области не были доставлены материалы дела. Теперь — новый перенос.

Известно, почему заседание суда снова перенесли?

— Да. Мне сообщили, что заседание Апелляционного суда 18 августа не состоится, потому что из-за технических проблем не могут сформировать тройку судей. Далее у нас идут выходные дни (празднование Дня Независимости — Ред.) и, скорее всего, учитывая технические и организационные вопросы|, апелляционное рассмотрение перенесут на конец августа или на начало сентября. О дате нас уведомят позже.

Вы собирались встретиться с представителями ОБСЕ… Удалось это сделать?

— Сегодня состоялась эта встреча. Я рассказал представителям мониторинговой миссии ОБСЕ о том, что происходит здесь с журналистами вообще и с Василием Муравицким в частности. Рассказал о нарушениях при задержаниях, при допросах, в принципе — о нелепости предъявленных ему обвинений.

Как представители ОБСЕ к этому отнеслись?

— Видите, миссия ОБСЕ мнения сначала не высказывает, это — мониторинговая группа. Поэтому… Чисто как люди — на лицах было видно возмущение. Сам факт, что миссию ОБСЕ этот вопрос заинтересовал, что они сочли нужным приехать в Житомир, провести опрос — это хороший знак.

РИА Новости/Аврора Евгений Котенко Апелляция по делу Муравицкого

А вы обращались в ОБСЕ?

— Нет, именно в ОБСЕ я не обращался, они сами на нас вышли. Я начал писать письма в разные международные организации, но до ОБСЕ не добрался еще. Они заинтересовались ситуацией вокруг Муравицкого, когда в прессе появились сообщения о том, что адвоката не допустили…

Сейчас вас допустили к материалам дела частично. Что это значит?

— На данном этапе, пока не закончено предварительное следствие, следователь может счесть целесообразным кое-что не показать. Потому что он может опасаться, что мы как-то разгласим эту информацию, повлияем на свидетелей.

Но я думаю, это мое личное мнение, что — СБУ кичилось тем, что они два года вели это дело, что они все собрали, все доказали, что у них есть экспертизы… Раз так, то какие проблемы в том, чтобы все это полностью просто положить на стол и сказать обществу: вот, смотрите пожалуйста, всё доказано… Всё равно нас публичный суд ждёт впереди.

Может быть, это как-то связано с заявлением одного из свидетелей, что на него оказывается давление. Может быть, таких свидетелей и не один, а больше… Тоже возникают у меня обоснованные сомнения.

В каких условиях содержится Муравицкий?

— Это удалось наконец-то выяснить. Содержится он в камере 40 квадратных метров, там 13 человек. Душ раз в неделю, один час в неделю прогулка в бетонном "мешке" с небом "в клетку" — хотя, по европейским стандартам, к людям не осуждённым должны относиться как к свободным, и стараться им максимально комфортные условия создать…

Кровати двухъярусные, связи нет никакой. То есть по своей инициативе Муравицкий даже мне, своему адвокату, позвонить не может. Это надо делать либо через следователя, либо ждать, пока я сам приду к нему.

Что еще? Низкие там санитарные условия, клопы. Питание как обычно — тюремное. Ну и медициной тоже проблемы.

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Как Василий себя чувствует?

— Сейчас он чувствует себя уже нормально. Но просто — если нужны лекарства, то все лекарства добываются с воли…

Вы к Муравицкому сегодня заходили? Какое у него настроение?

— Да, я только что от него вышел. Настроение у него не плохое. Конечно, неприятно, что оттягивается апелляция по непонятным причинам. Но он говорит: если для борьбы надо посидеть — посижу. Он настроен на борьбу и на решительные действия.

press-post.net Василий Муравицкий. Архивное фото

То есть, первоначальный расчёт, что удастся сломать его психологически, не оправдался. Муравицкий оказался крепким орешком. И брать какую-то чужую вину на себя или подтверждать какие-то измышления он не собирается.

Мы знаем, что у Муравицкого недавно родился ребёнок. И он сейчас лишён возможности помогать семье…

— Мы создаем сейчас благотворительный "Фонд Муравицкого", для поддержки его семьи и для поддержки других политзаключённых. И постараемся законным образом деньги аккумулировать. Будем помогать и семье Василия, и другим…

Как сейчас можно помочь семье журналиста?

— Скоро мы все зарегистрируем как положено и сообщим номер счета. Хотим все сделать правильно, потому что противник у нас серёзный. Нельзя допустить, чтобы потом нам ставили палки в колёса чисто по экономическим статьям…

Хотел бы сказать от себя лично вот что. Мне как адвокату-майдановцу — я был участником Революции Достоинства — и в страшном сне не могло бы присниться, что через три года после кровавых событий на Майдане мне придётся защищать политического заключённого. Мы должны признать, что случился реванш олигархических сил, и режим просто съехал с катушек. Вот такое у меня ощущение.

Да ведь весь этот Майдан под руководством олигархов и происходил… Но это так — ремарка.

— Каждый шёл туда со своими идеалами. Конечно, была часть людей, которых олигархат нанимал. Но было действительно много людей, которых я знаю, которые шли, думая, что они изменят что-то в этой стране. А их сейчас не во что не ставит.

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Но режим в этом случае играет с огнём. Потому что они думают, что таким способом давят людей… А на самом деле режим их не давит — он их воспитывает, закаляет и сплачивает между собой.

Как Вы думаете, очередной перенос судебного заседания действительно связан с какими-то реальными сложностями или же это просто такая тактика затягивания времени?

— Я этот вопрос не изучал, мне сообщили по факту (о переносе — Ред.), и мне не хотелось бы заниматься конспиралогией… Поэтому — может быть, действительно техническая проблема.

Кстати, возможно, это такая проблема, что просто судьи не хотят браться за это дело.Понимаете… чтобы и с режимом быть в хороших отношениях, и перед мировым сообществом не выставить себя в нехорошем свете. Потму что мы помним, что было с теми судьями, прокурорами и следователями, которые занимались делами Юлии Тимошенко, Юрия Луценко — когда поменялась власть. О они (судьи — Ред.) это помнят. И должны помнить. С другой стороны, возможно — просто ждут отмашку с Банковой…

РИА Новости Украина Жертвы свободы слова. Инфографика

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако заседание уже дважды переносили.

Ранее защита журналиста обратилась в международную правозащитную организацию заявление в Amnesty International с заявлением о признании Муравицкого политическим заключённым.

Сам Муравицкий попросил поддержки и помощи у международных организаций журналистов.

Главред сайта Украина.ру Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных в Украине журналистов, в том числе Василия Муравицкого.