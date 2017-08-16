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    Политика

    Защита арестованного журналиста Муравицкого получила доступ к делу

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (244)

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    По словам адвоката арестованного житомирского журналиста Василия Муравицкого Андрея Гожыя, он получил доступ к материалам дела в суде, а немного позже получит в СБУ остальные материалы.
    Защита журналиста Василия Муравицкого. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Адвокат арестованного житомирского журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый заявил РИА Новости, что получил доступ к части материалов уголовного дела своего подзащитного.

    Василий Муравицкий. Архивное фото
    press-post.net
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    Ранее адвокат Муравицкого Андрей Гожый заявил РИА Новости, что более недели не может получить доступ к материалам уголовного дела против своего подзащитного. Также он сказал, что защита пожаловалась омбудсмену Украины на давление следствия на свидетелей и допрос Муравицкого несмотря его на болезнь.

    "Я получил доступ к тем материалам, которые есть в суде. Сегодня после обеда получу в СБУ (Службе безопасности Украины) остальные материалы", — заявил Гожый.

    Вместе с тем, адвокат сказал, что офис омбудсмена Украины пока не отреагировал на его обращение по фактам нарушения прав Муравицкого.

    СБУ 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

    Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.

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