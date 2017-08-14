Адвокат Муравицкого: журналиста допрашивали во время болезни

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Адвокат арестованного житомирского журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый заявил РИА Новости, что защита пожаловалась омбудсмену Украины на давление следствия на свидетелей и допрос подзащитного, несмотря его на болезнь.

Ранее Гожый заявил РИА Новости, что Служба безопасности Украины не предоставляет ему допуск к материалам уголовного дела против Муравицкого.

"Мы обратились с общим заявлением о политическом преследовании и рассказали всю ситуацию. В частности, о недопуске адвоката, недопуске к материалам дела, фальсификации материалов дела, давлении на свидетелей, нарушении европейской конвенции по правам человека при задержании и проведении следственных действий. Плюс следствие игнорирует наше заявление об истребовании медицинской документации подтверждения пыток. Потому что проводить следственные действия с человеком, у которого бронхит и температура – это пытки", — сказал Гожый в понедельник.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.