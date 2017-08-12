Адвокат Муравицкого обвинил СБУ в нарушении Конвенции о правах человека

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Адвокат задержанного журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый заявил, что Служба безопасности Украины нарушила Конвенцию о правах человека, опубликовав заявление с перечнем материалов его подзащитного.

Ранее СБУ в ответ на обвинения общественности и СМИ в безосновательности задержания Муравицкого обнародовала список опубликованных в прессе материалов журналиста, обвинив его в работе в интересах России.

"Вместо объективного следствия проводите дешевые пиар-акции в интернете. Список арестованных журналистов в РФ, это вы к чему?", — написал Гожый в Facebook, обращаясь к СБУ, и добавил, что его как адвоката неправомерно не допускают к материалам дела.

"Вместо написания манипулятивных материалов и разглашения тайны следствия займитесь лучше работой: коррупция, янтарь, контрабанда топлива на границе с Белоруссией и т.д. За эту статью большое спасибо, еще одно задокументированное нарушение ст.6 Конвенции о правах человека (право на справедливый суд — ред.)", — добавил он.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.