Дело Муравицкого: приговор Украине и украинской журналистике

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Ему и стараться особо не надо: он просто говорит то, что думают миллионы украинцев. Кто-то назовет это штампами, но есть и другое определение – это самые точные вещи на свете.

Речь о политологе Александре Семченко. В эфире телеканала NewsOne его оппонентом должен был стать художник Сергей Поярков. Но вышло так, что против Семченко выступили и другие гости студии, и ведущий программы Мыкола Вересень, и, чего уж там, миллионы жертв украинского агитпропа.

Политолог не сказал ничего особенного. Он лишь задал вопросы, которые регулярно звучат в украинском обществе. Почему гибнут наши люди, хотя Порошенко обещал провести АТО за один день? Почему промышленное производство упало в три раза? Почему Украина делает все, что приказывает ей Америка, даже если это вредит самой Украине?

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После этого у оппонентов Семченко началась истерика. Участники сидели с глуповатыми лицами, делая вид, что не понимают, о чем речь. Сергей Поярков пил воду из горла, стучал по столу кулаками, визжал, точно пьяная девка, а после, утратив всякий контроль, называл жителей Донбасса "типичными придурками". Но больше других отличился ведущий, который, по идее, должен был сохранять хотя бы видимость беспристрастности. Но Вересень изображал петуха, в качестве единственного аргумента вопил о "российской агрессии" и, наконец, агонизируя, плеснул в Семченко водой. Вот он – профессионализм по-украински! К слову, сразу после эфира Вересень был уволен.

Семченко не сказал ничего одиозного или возмутительного. Он лишь повторил то, что обсуждается на любой украинской кухне, в любой курилке. Ну, если там не висит плакат Бандеры или Шухевича. Однако в этой ломовой простоте были очень важные компоненты – гражданская ответственность и человеческая смелость. Независимо от того, соглашаетесь ли вы с Семченко или нет, но нельзя не признать: человек нашел мужество высказать то, что находится под многотонным прессом табу и запретов. Политолог впервые в прямом эфире озвучил то, что должно было быть озвучено еще два года назад. То, что замалчивается и тянет страну на дно, что словно экзема, которую скрывают под одеждой, но не лечат.

И реакция ведущего, гостей, украинского общества – свидетельство того, что Семченко ударил в больные места. Судороги Пояркова, Вересни – тому подтверждение. И в этой суетной попытке чем-то противостоять политологу, они высказали все, что прививалось Украине последние годы.

Плохая Россия, донбасское "быдло", "великий" президент Порошенко – набор штампов, который используют, точно потрепанную методичку, на все случаи. Говоря просто, языком улиц, они спалились.

Кто-то заметил: а разве на российских ток-шоу нет чего-то похожего? О, это вечная привычка: в разговорах о проблемах России и Украины тут же переключать внимание на другую страну. Отвечаю: в России аналогичное также прорывается в эфир, но там оно нивелируется куда грамотнее и искуснее – аргументами (правильными или нет – другой вопрос). Но трудно представить Соловьева, плескающего в Ковтуна или Карасева водой.

Да, и вот еще что. В нормальных странах в нормальных ток-шоу эксперты приходят на эфир хотя бы в штанах. Финалом сюрреализма у Вересня стало появление из-за тумбы Сергея Пояркова в шортах и шлепанцах. Он на пляж, что ли, пришел? Хотя манера общаться у него – соответствующая. Перегрелся человек.

В таких случаях говорят "дно", но это – глубоко под ним. Украинские кроты пропаганды, похоже, копали столь усердно, что обожглись магмой. И все это было бы смешно и забавно, если бы не вело к трагедии. Судьба житомирского блогера – тому подтверждение.

Напомню, Василий Муравицкий, писавший для российских сайтов, арестован как подозреваемый в госизмене. Теперь ему грозит 15 лет. 15 лет, Карл! Сколько там дали убийцам Бузины? Или националистке Вите Заверухе?

Что, собственно, вменяется в вину Муравицкому? В интернете появились сканы трудовых договоров блогера с российскими СМИ. Вот он, пропагандистский заказ. Но в нормальном обществе (например, в Европе!) каждый, кто пишет для того или иного издания, подписывает договор. Иначе – это незаконная деятельность.

В данном договоре априори не прописывается, что и как человек должен писать, даже темы там не обговариваются. И автор, высылая текст редактору, всякий раз рискует, что его отклонят. В своих текстах Муравицкий высказывал свое мнение; в чем-то оно совпадало с редакционной политикой, в чем-то нет. Так что, теперь человеку нельзя иметь собственное мнение? Или, если оно совпало с редакционной политикой российских СМИ, за это дают 15 лет?

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Если вам неприятно то, что писал Муравицкий, – это другой вопрос, но свободу слова в Украине официально (неофициально-то все давно понятно) пока никто не отменял. И автор имеет право высказываться так, как считает нужным. За это его нельзя преследовать и, тем более, паковать в тюрьму. Особенно, если мысли, высказанные Муравицким, посещают, наверное, половину украинцев.

То, что вменяется в вину житомирскому блогеру – не более чем бла-бла-бла, однако за это бла-бла-бла человеку хотят дать 15 лет. Все обвинения Муравицкого – общие слова: вроде он манипулировал сознанием или у него был иной взгляд. Был против Майдана, хотел возрождения Российской империи – с каких пор это статьи уголовного кодекса Украины? По данной логике можно десять миллионов украинцев за решетку отправить. Впрочем, к тому и идет. Потому что дело Муравицкого – это настоящий беспредел, который невозможен ни в одной цивилизованной стране мира.

Но более всего в этой и без того гнусной истории отвратительно молчание западных журналистов (где ваши дежурные слова о свободе слова, о демократии – что вы все заткнулись-то, а?) и, наоборот, беспрерывные обвинительные речи журналистов украинских. Причем, не только на контролируемых властью каналах (у этих ведь ничего личного – только бизнес), но и в как бы независимой среде. Высказываются бывшие знакомые Муравицкого. Вся эта свора лает, воет и подвывает, устроив настоящую травлю, вопреки и свободе слова, и азам журналистики, и закону, и нравственным нормам.

Я повторю мысль, высказанную мной неоднократно. Украина борется с коммунистическим наследием по одной причине: оно прочно и глубоко, как бычий цепень, сидит в ней самой, причем в своих худших проявлениях. Если Евромайдан был своего рода революцией, то теперь идет ускоренная перемотка событий, и происходящее сейчас – 37-й год. Людей арестовывают не за что, а подонки и трусы пишут доносы. У такого общества нет шансов на нормальную жизнь.

Дело Муравицкого – приговор не только ему самому, но и, прежде всего, украинской журналистике, дешевой и подлой, где люди превращаются в шакалов, сбегающихся на кровь. Шакалов, которые очень скоро сами могут оказаться в положении жертв. Людей, вроде Семченко в эфирах или Муравицкого в статьях, будет больше. Пузырь пропаганды рано или поздно лопнет, зло саморазрушительно по своей природе.

А пока врите и накидывайтесь стаей дальше. Скоро вам придется ответить. Потому что вы мрази, самые настоящие мрази. В шортах и шлепанцах.

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