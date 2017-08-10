"Порошенко укрепляет власть". Погребинский об обысках в "Страна.ua"

РИА Новости Украина

Обыски в издании "Страна.ua" свидетельствуют о давлении властей на это издание, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 августа пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua". Как сообщил главный редактор издания Игорь Гужва на своей странице в Facebook, СБУ также обыскивала квартиры двух журналистов. Сайт ненадолго ушел в оффлайн вскоре после публикации новости об обысках.

Елена Лукаш / Facebook Обыск в редакции "Страны"

Разрешение на обыск в редакции и у сотрудников издания выдал Печерский райсуд Киева. Как говорится в определении суда, обыск шел по делу о разглашении государственной тайны. Эту же информацию официально подтвердили в СБУ.

По информации адвоката главреда издания Елены Лукаш, в ходе обыска правоохранители "ничего не нашли".

"Президент будет действовать по принципу укрепления своей власти там, где он только может. Вот путается у него под ногами "Страна.ua", что-то пишет без разрешения, какие-то расследования проводит. Надо ее замочить: все соответствующие поручения получены, обыски проводятся", – сказал Погребинский на пресс-конференции в среду.

Также он отметил, что житомирский журналист Василий Муравицкий арестован, так как он выражал свои взгляды.

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Напомним, это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето. Главного редактора издания Игоря Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист назвал дело против него спланированной провокацией.

Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу. Журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.