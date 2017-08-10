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10.08.201715:31
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    "Порошенко укрепляет власть". Погребинский об обысках в "Страна.ua"

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (231)

    (обновлено: )31740
    Президент будет действовать по принципу укрепления своей власти там, где он только может: вот путается у него под ногами "Страна.ua", что-то пишет без разрешения, какие-то расследования проводит – надо ее "замочить", отметил политолог Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Обыски в издании "Страна.ua" свидетельствуют о давлении властей на это издание, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 августа пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua". Как сообщил главный редактор издания Игорь Гужва на своей странице в Facebook, СБУ также обыскивала квартиры двух журналистов. Сайт ненадолго ушел в оффлайн вскоре после публикации новости об обысках. 

    Елена Лукаш / Facebook
    Обыск в редакции "Страны"

    Разрешение на обыск в редакции и у сотрудников издания выдал Печерский райсуд Киева. Как говорится в определении суда, обыск шел по делу о разглашении государственной тайны. Эту же информацию официально подтвердили в СБУ.

    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"
    Отставка Бальчуна, обыски в "Страна.uа". Мнение Сергея Быкова

    По информации адвоката главреда издания Елены Лукаш, в ходе обыска правоохранители "ничего не нашли".

    "Президент будет действовать по принципу укрепления своей власти там, где он только может. Вот путается у него под ногами "Страна.ua", что-то пишет без разрешения, какие-то расследования проводит. Надо ее замочить: все соответствующие поручения получены, обыски проводятся", – сказал Погребинский на пресс-конференции в среду.

    Также он отметил, что житомирский журналист Василий Муравицкий арестован, так как он выражал свои взгляды.

    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело журналиста Муравицкого: "Сейчас могут прийти за каждым"

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    Напомним, это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето. Главного редактора издания Игоря Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист назвал дело против него спланированной провокацией.

    Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу. Журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

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