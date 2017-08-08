"Сейчас по сути 37-й год". Арестованный журналист о Коцабе, Муравицком и репрессиях

Слушание свидетелей проводилось в закрытом режиме "с целью сохранения их безопасности" — во время избрания меры пресечения "охрана буквально вытолкала журналистов из зала", сообщает "Страна".

"Сейчас по сути 37-й год, это банальные репрессии, когда любого человека сажают и точно так же судят и, фактически, обвиняют там, в измене родине, поддержке терроризма. Люди вынуждены сидеть аж до самого конца, пока не пройдут все суды. А суды они затягивают и таким образом можно сидеть годами", — заявил Василец журналистам.

Он также напомнил, что сначала посадили Руслана Коцабу, а недавно и Василия Муравицкого.

"Это все очевидное давление", — добавил Василец.

Ранее суд приговорил Коцабу к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности вооруженных сил Украины. При этом суд оправдал журналиста по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена". Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине. Летом минувшего года его признали невиновным и отпустил из-под стражи. Однако месяц назад Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств возобновил рассмотрение дела о госизмене.

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Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг, 3 августа, он был арестован на два месяца.