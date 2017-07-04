"Треш, чтоб скрыть цель". Гужва прокомментировал суд и "аппетиты" прокуратуры

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева перенес на 14 июля рассмотрение жалобы прокуратуры на сумму залога главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве.

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Он считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу. После этого прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 3,2 миллиона гривен.

"Из-за того что из суда первой инстанции не пришли необходимые материалы, заседание было перенесено на 14 июля на 14.00", — сообщило во вторник издание "Страна.ua".

Сам Гужва на своей странице в Facebook сообщил, что прокуратура основывает свое требование увеличить залог "на фейковой доказательной базе".

"Например, ее представитель сообщил, что я якобы собираюсь улететь за границу. И что у меня при обыске даже нашли билет на вылет. Действительно, билет нашли, но это билет моего сына, который собирается полететь летом в языковый лагерь. Нашли еще билеты на поезд в Славянск. Я собирался поехать к своим родителям, но предварительно запросил разрешение на это у судьи, который ведет мое первое "налоговое" дело (как того и требует процедура). Естественно, после задержания я никуда не поехал", — пишет журналист.

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По его мнению, все эти аргументы — "треш, чтоб скрыть реальную цель". "А реальная цель и прокуратуры, и Администрации президента, которая сейчас давит на суд — выставить мне малоподъемную сумму залога, а пока я буду искать деньги — закрыть меня снова в тюрьму. Это и есть цель всего процесса фабрикации дела — не дать мне продолжать свою работу", — добавил он

Игорь Гужва/Facebook, 4 июля 2017

Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.