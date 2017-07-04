наверх
04.07.201715:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Треш, чтоб скрыть цель". Гужва прокомментировал суд и "аппетиты" прокуратуры

    Тема:

    Дело Гужвы. Арест (146)

    (обновлено: )10510
    По мнению главного редактора "Страны", реальная цель и прокуратуры, и Администрации президента, "которая сейчас давит на суд", - "выставить малоподъемную сумму залога".
    Игорь Гужва. Архивное фото
    facebook.com/RRKuzmin

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева перенес на 14 июля рассмотрение жалобы прокуратуры на сумму залога главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве.

    Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Он считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу. После этого прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 3,2 миллиона гривен.

    Игорь Гужва
    УНИАН
    Портнов: в деле Гужвы все госорганы координируются из единого центра

    "Из-за того что из суда первой инстанции не пришли необходимые материалы, заседание было перенесено на 14 июля на 14.00", — сообщило во вторник издание "Страна.ua".

    Сам Гужва на своей странице в Facebook сообщил, что прокуратура основывает свое требование увеличить залог "на фейковой доказательной базе".

    "Например, ее представитель сообщил, что я якобы собираюсь улететь за границу. И что у меня при обыске даже нашли билет на вылет. Действительно, билет нашли, но это билет моего сына, который собирается полететь летом в языковый лагерь. Нашли еще билеты на поезд в Славянск. Я собирался поехать к своим родителям, но предварительно запросил разрешение на это у судьи, который ведет мое первое "налоговое" дело (как того и требует процедура). Естественно, после задержания я никуда не поехал", — пишет журналист.

    Читайте также: Кость Бондаренко: "дело Гужвы" как повод пересмотреть жизненные установки

    По его мнению, все эти аргументы — "треш, чтоб скрыть реальную цель". "А реальная цель и прокуратуры, и Администрации президента, которая сейчас давит на суд — выставить мне малоподъемную сумму залога, а пока я буду искать деньги — закрыть меня снова в тюрьму. Это и есть цель всего процесса фабрикации дела — не дать мне продолжать свою работу", — добавил он

    Игорь Гужва/Facebook, 4 июля 2017

    Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    "ПриватБанк"
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство