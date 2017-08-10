Муравицкий попросил помощи у международных организаций журналистов

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого обвиняют в госизмене, попросил международные организации журналистов о помощи.

"Линия защиты сейчас определяется… Я — член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов. Я прошу о поддержке и помощи", — сказал Муравицкий в интервью изданию "Страна.ua".

Также он отметил, что благодарен всем, кто ему оказывает поддержку.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" призвала к немедленному освобождению задержанных в Украине журналистов, в том числе Муравицкого.

СБУ задержала журналиста Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Накануне подробности задержания журналиста и дальнейших событий РИА Новости Украина сообщил источник, знакомый с делом: когда Муравицкого задерживали, он находился в роддоме – у жены были тяжелые роды, продолжавшиеся около 18 часов. Об этом позже заявил и сам журналист.