наверх
10.08.201718:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Муравицкий попросил помощи у международных организаций журналистов

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (234)

    (обновлено: )5530
    Как сообщил журналист, в настоящее время определяется линия защиты. Муравицкий напомнил, что является членом Национального союза журналистов и международных организаций журналистов.
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Василий Муравицкий/Facebook

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого обвиняют в госизмене, попросил международные организации журналистов о помощи.

    "Линия защиты сейчас определяется… Я — член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов. Я прошу о поддержке и помощи", — сказал Муравицкий в интервью изданию "Страна.ua".

    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело журналиста Муравицкого: "Сейчас могут прийти за каждым"

    Также он отметил, что благодарен всем, кто ему оказывает поддержку.

    Ранее международная организация "Репортеры без границ" призвала к немедленному освобождению задержанных в Украине журналистов, в том числе Муравицкого. 

    СБУ задержала журналиста Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

    Читайте также: Адвокат Муравицкого: я двое суток не мог попасть к подзащитному

    Накануне подробности задержания журналиста и дальнейших событий РИА Новости Украина сообщил источник, знакомый с делом: когда Муравицкого задерживали, он находился в роддоме – у жены были тяжелые роды, продолжавшиеся около 18 часов. Об этом позже заявил и сам журналист.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыск в офисе интернет-издания "Страна"
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Ирина Бережная
    Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС
    Наручники
    Рост криминала в Украине