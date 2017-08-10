Дело журналиста Муравицкого: "Сейчас могут прийти за каждым"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Уютен город Житомир. Необычная архитектура, парки, где от жары укрылись мамы с детьми и бабушки с внуками, разнообразие вывесок: в центре первые этажи домов заняты магазинчиками и офисами фирм. Но торгуют и "с земли": на улице Хлебной торговцы выставляют самый разнообразный товар – тут и самовары, и сантехника, и бюсты декоммунизированных вождей, и объективы старинных фотокамер. Поднимаю голову – ба! В этом доме, гласит надпись на мемориальной доске, жил писатель Куприн.

А если пройти дальше, неожиданно в знойном мареве сонного городка вдруг возникает силуэт космической ракеты. Здесь музей космонавтики имени Сергея Королева, ведь гениальный конструктор – отсюда родом.

Все приветливы, охотно подсказывают дорогу. Да, уютен город Житомир… если смотреть на него не из зарешеченного окна СИЗО. Но именно так смотрит сейчас на мир журналист Василий Муравицкий.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг, 3 августа, он был арестован на два месяца.

"Далеко везти!"

Собственно, по этому "делу" и командировка: защита журналиста подала апелляцию на решение о мере пресечения. Апелляционный суд Житомирской области находится в двух шагах от музея космонавтики. У входа собрались активисты – одни пришли поддержать арестованного журналиста, другие, как выяснилось, поддерживают действия власти.

"Рассмотрение, скорее всего, перенесут: материалы дела в настоящее время не доставлены из районного суда", — сообщили журналистам.

"Конечно, ведь так далеко везти: районный Королёвский суд Житомира находится рядом", — саркастически отметил один из активистов в группе поддержки журналиста.

Адвокат Андрей Гожый тоже скептически отнесся к официальному объяснению. По его мнению, рассмотрение могут затягивать специально, чтобы "ослабить общественный резонанс".

РИА Новости/Аврора Евгений Котенко Апелляция по делу Муравицкого

"Тем временем Василий Муравицкий остается в СИЗО, а там далеко не ВИП-условия", — подчеркнул он.

"Могут прийти за каждым"

Но пришедшие в суд поддержать журналиста говорят: резонанс заглушить не удастся.

"Почему я пришел поддержать Муравицкого? Потому что борюсь с беспределом власти с 2014 года. Вижу, что происходит в стране…

Назвать нормальным это невозможно", — сказал РИА Новости Украина глава областной общественной организации "Союз Воинов Добровольцев" Евгений Кузнецов.

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По его словам, арест Муравицкого надо рассматривать в одном ряду с "делом Руслана Коцабы" и "делом" томящихся в Житомирском СИЗО журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина.

"Теперь вот и Муравицкого упекли… Хотят, чтобы все молчали. Нам показывают, что любого простого человека могут "дернуть", посадить", — констатировал Кузнецов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Апелляция по делу Муравицкого

Он добавил, что ранее служил в правоохранительных органах, поэтому может оценивать предъявленные подозрения (о которых известно из открытых источников – Ред.).

"Когда я узнал об этом, то нашел статьи и видео Муравицкого, посмотрел… Конечно, нет там ни госизмены, ни создания террористической организации. Все (обвинения – Ред.) высосано из пальца!.. Получается, любого, кто критикует власть, можно обвинить в "сепаратизме" и в чем угодно. Почему же нельзя высказать свою позицию? Ничего преступного в публикациях журналиста нет. Так теперь могут прийти за каждым. Поэтому я здесь — чтобы поддержать Василия Муравицкого. Если человек один, его надо защищать", — сказал Кузнецов.

"Закон есть, но…"

С этим согласился редактор газеты "Патриот" Андрей Лактионов. Он рассказал, как его и адвоката в понедельник не пустили к Муравицкому в СИЗО, ссылаясь на "внутренний распорядок".

Гожый подтвердил: двое суток не мог попасть к подзащитному.

"При этом на следующий день заканчивался срок подачи апелляции. Хорошо, что государственный защитник подала (апелляцию – Ред.)", — отметил он.

"Но тогда, в СИЗО, стало понятно: закон есть, но никто его не выполняет, а главное – его не выполняют люди, которые как раз уполномочены выполнять закон, — продолжил свой рассказ Лактионов. — И вот теперь очевидно: любой может попасть в такую ситуацию, любой. Закроют на два месяца, и… Холуёв от власти не закроют, а кого закроют в первую очередь? Тех, кто критикует".

Что до инцидента в СИЗО, то Лактионов сообщил РИА Новости Украины: открыто криминальное производство по факту нападения на журналиста и препятствования законной деятельности адвоката.

Почему выбрали Муравицкого?

По словам журналиста, есть несколько версий, почему в Житомире это делается: возможно, кто-то из силовиков мечтает о генеральских звёздах, или же просто — запугивают, показывают, что оппонировать власти не стоит. Тем более что власть имущие заняты… деньгами, а "деньги любят тишину".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Апелляция по делу Муравицкого

"И не нужно, чтобы кто-то ходил, рассказывал, сколько что стоит и сколько "отмыли". Вот и преподнесли урок журналистам", — отметил Лактионов. И добавил: "Но вообще – это сигнал всем, мы видим, что демократия никак не развивается, это тоталитарное государство, в котором сама власть просто начинает плевать на закон".

"Почему выбрали Муравицкого? На мой взгляд, потому что он абсолютно беззащитен. По финансам – не состоятелен, родителей нет, жена буквально недавно родила… Ни в одной организации не состоит", — сказал Лактионов, но тут же сам себя поправил: "Нет, в одной организации все-таки состоит, в НСЖУ – только благодаря этому удалось найти адвоката".

"Сегодня Муравицкий, завтра – ты"

Наш разговор прерывают крики – это две группы активистов начали выяснение отношений, обвиняя друг друга в "работе на сепаратистов". Довольно-таки жаркую словесную перепалку пресекла охрана суда.

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По мнению житомирского журналиста Сергея Фореста, "группа провокаторов была прислана специально для того, чтобы организовать конфликт и, возможно, спровоцировать драку".

Он также рассказал РИА Новости Украина, что мнения журналистов в Житомире относительно ар Муравицкого разделились, но "все же большинство считает его арест незаконным".

"Многие боятся, что завтра могут придти за ними", — добавил Форест.

Вскоре всех пригласили в зал. Евгений Кузнецов развернул плакат с надписью: "Нет политическим репрессиям! Сегодня Муравицкий, завтра – ты".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Апелляция по делу Муравицкого

Против плаката суд не возражал. Само заседание заняло несколько минут: судья сообщила, что материалы дела не доставлены, стороны согласились, что рассматривать в таком случае нечего. Заседание перенесли на 18 августа.

Мир узнает о Муравицком

Защитник Евгения Муравицкого Андрей Гожый после заседания заявил, что "несмотря на то, что Королёвский районный суд находится в двух шагах отсюда, и, пока мы ждали (начала заседания – Ред.), можно было пешком сходить и забрать документы, но этого не было сделано".

"Почему так? Делайте выводы сами. Мы считаем, что жернова государственной машины просто пытаются сделать все, чтобы затянуть это дело и снизить общественный резонанс", — отметил адвокат.

Он сообщил, что подано заявление в Amnesty International о признании Муравицкого политическим заключённым, кроме того, "ОБСЕ тоже заинтересовалась данным делом".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Апелляция по делу Муравицкого

Отвечая на вопрос, в каких условиях содержится журналист, Гожый сказал: "Муравицкий находится в точно таких же условиях, как и все заключённые у нас в стране, никаких ВИП-условий, как для ВИП-чиновников, которых берут на сумасшедших взятках, для него не предусмотрено".

Отметим, международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных в Украине журналистов, в том числе Василия Муравицкого.