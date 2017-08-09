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    Общество

    "Репортеры без границ" призвали немедленно освободить Муравицкого

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (227)

    (обновлено: )3720
    Глава отдела Восточной Европы и Средней Азии RSF Йоханн Бир заявил, что "факт работы на СМИ или выражения мнений, которые не приветствуются, не должен делать кого-либо преступником".
    Василий Муравицкий
    facebook.com/ Василий Муравицкий

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает к немедленному освобождению задержанных в Украине журналистов, в том числе Василия Муравицкого, которого обвиняют в госизмене, сообщается на сайте организации.

    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Как в смутные времена. Подробности задержания журналиста Муравицкого

    СБУ задержала журналиста Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

    "Мы все знаем о разрушающих эффектах пропаганды и ее роли в том трагическом обороте, который приобрели события в Украине, но факт работы на СМИ или выражения мнений, которые не приветствуются, не должен делать кого-либо преступником… Основываясь на представленных на данный момент доказательствах, задержание Василия Муравицкого не является ни необходимым, ни соразмерным. Мы призываем к его немедленному освобождению", — заявил глава отдела Восточной Европы и Средней Азии RSF Йоханн Бир.

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    "Репортеры без границ" (Reporters sans frontières) — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, занимающаяся вопросами защиты прав журналистов и свободы прессы во всем мире. В частности, организация заявляет, что борется с цензурой. Финансирование "Репортеров без границ" идет со стороны как частных, так и государственных структур.

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