"Воспрял духом". Муравицкий не намерен признавать вину - адвокат

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого обвиняют в госизмене, не намерен признавать свою вину, сообщил его адвокат Андрей Гожый в интервью интернет-изданию "Украина.ру".

В среду Апелляционный суд Житомирской области перенес на 18 августа рассмотрение жалобы защиты на арест в связи с отсутствием материалов его дела в суде.

"Вчера мы с ним виделись. Снова с ним увижусь завтра… После того, как мне удалось прорваться и рассказать, что происходит на воле, то он уже воспрял духом. Признавать свою вину он не собирается. Он считает себя невиновным", — сказал Гожый.

СБУ задержала журналиста Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Накануне подробности задержания журналиста и дальнейших событий РИА Новости Украина сообщил источник, знакомый с делом: когда Муравицкого задерживали, он находился в роддоме – у жены были тяжелые роды, продолжавшиеся около 18 часов. Об этом позже заявил и сам журналист.