наверх
10.08.201720:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Воспрял духом". Муравицкий не намерен признавать вину - адвокат

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (235)

    (обновлено: )5101
    По словам Андрея Гожего, журналист Василий Муравицкий считает себя невиновным и не собирается признавать свою вину. В следующий раз адвокат встретится с подзащитным в пятницу.
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    press-post.net

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого обвиняют в госизмене, не намерен признавать свою вину, сообщил его адвокат Андрей Гожый в интервью интернет-изданию "Украина.ру".

    В среду Апелляционный суд Житомирской области перенес на 18 августа рассмотрение жалобы защиты на арест в связи с отсутствием материалов его дела в суде.

    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело журналиста Муравицкого: "Сейчас могут прийти за каждым"

    "Вчера мы с ним виделись. Снова с ним увижусь завтра… После того, как мне удалось прорваться и рассказать, что происходит на воле, то он уже воспрял духом. Признавать свою вину он не собирается. Он считает себя невиновным", — сказал Гожый.

    СБУ задержала журналиста Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

    Читайте также: Адвокат Муравицкого: я двое суток не мог попасть к подзащитному

    Накануне подробности задержания журналиста и дальнейших событий РИА Новости Украина сообщил источник, знакомый с делом: когда Муравицкого задерживали, он находился в роддоме – у жены были тяжелые роды, продолжавшиеся около 18 часов. Об этом позже заявил и сам журналист.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Ирина Бережная
    Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС
    Под Одесской хулиганы с гранатой напали на полицейских и угнали авто. Видео
    Рост криминала в Украине