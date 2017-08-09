Как в смутные времена. Подробности задержания журналиста Муравицкого

РИА Новости Украина

Защита житомирского журналиста и блогера Василия Муравицкого обжаловала его арест и подала апелляцию на решение суда, который избрал меру пресечения – два месяца содержания под стражей. Судебное заседание, запланированное на среду, 9 августа, перенесли на 18 августа: как сообщила судья, "не успели доставить материалы по делу из районного суда".

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О деле Муравицкого рассказал его адвокат Андрей Гожый. Он сообщил, что побывал у Муравицкого (в СИЗО) и тот подтвердил полномочия Гожего как своего адвоката. По словам юриста, Муравицкий готов доказывать свою невиновность в суде. Гожый также отметил, что журналист не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Напомним, суд в Житомире 3 августа арестовал Муравицкого на два месяца.

"Взяли ото сна" РИА Новости Украина Евгений Котенко Чтобы снизить общественный резонанс: апелляцию на арест Муравицкого перенесли

Подробности задержания журналиста и дальнейших событий РИА Новости Украина сообщил источник, знакомый с делом. Так, когда Муравицкого задерживали, он находился в роддоме – у жены были тяжелые роды, продолжавшиеся около 18 часов.



“Практически человека взяли ото сна. Он был на тот момент болен, у него был бронхит и это зафиксировано документально", – рассказал источник.

Факт болезни журналиста подтвержается и тем, что в СИЗО он находился на "больничке", то есть мужчину долечивали. Это важно, поскольку человек в таком состоянии давал первые показания, подписывал протокол допроса.

Жена Василия Муравицкого, Ольга, первое время после помещения мужа в СИЗО находилась в очень тяжелом моральном состоянии. Сейчас, рассказывает источник РИА Новости Украина, она уже несколько успокоилась, потому что хотя бы удалось пообщаться с мужем.



"Жил рождением ребенка"

Отдельно стоит упомянуть государственного защитника, которого назначили журналисту.



"Фактически никакой правовой помощи от него не было. Потому что даже апелляцию подали только по настоятельной просьбе семьи, – подчеркнул собеседник РИА Новости Украина. – Василий до того, как отказался подписывать признательные показания, у него была возможность один раз в день общаться с женой. После его перевели на общую камеру, и больше никаких звонков нет. … Единственная возможность пообщаться была через Андрея Гожего, который сумел пробиться (в СИЗО)".

От государственного защитника Муравицкий откажется, но после рассмотрения апелляции. Нюанс в том, что представлять апелляцию должен тот, кто ее подавал, а если отозвать защитника, то и апелляцию тоже отзовут, не будут рассматривать.

Сейчас два адвоката готовы защищать журналиста: возможно, они будут работать параллельно.



“Как сказала жена Василия, он за последний месяц не написал ни одной статьи. В последний месяц вообще жил только рождением ребенка, готовился стать молодым отцом. Делали ремонт в квартире. Муравицкий никак не ожидал, что такое может произойти", – сообщил собеседник РИА Новости Украина.

Он также добавил, что журналисты из Житомира в большинстве поддерживают коллегу, стремятся не дать "закрыть Муравицкого по-тихому", будут поднимать тему в прессе, организовывать пресс-конференции.



Грозит до 15 лет

Напомним, Муравицкого арестовали 3 августа. СБУ подозревает житомирского журналиста в государственной измене.

По утверждению спецслужбы, с 2014-го года Муравицкий за определенные гонорары публиковал статьи антиукраинской направленности на сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины.

Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.