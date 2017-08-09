У системы на контроле. Что не нужно делать украинцам, рекомендации политиков

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Перлы Омеляна

Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян известен своими резкими высказываниями в адрес России.

Накануне министр заявил, что украинцам не за чем ездить в Россию, а также на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, кроме как навестить своих родственников.

Омелян напомнил, что по инициативе Мининфраструктуры Украины было остановлено авиационное сообщение с неподконтрольными Киеву районами Донбассом, а также с Россией.



"Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу — мы должны идти в Европу", — сказал он в опубликованном интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Такое высказывание главы Мининфраструктуры вызвало в сети неоднозначные отзывы.

В частности, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич с иронией прокомментировал слова министра:



"Прочел рекомендацию Омеляна министра относительно того, куда украинцам ездить. Жду рекомендации как ходить в туалет и главное, снимать ли перед этим штаны?"



Перед этим в мае 2017 года Омелян отметился громким высказыванием в адрес РФ и войны на Донбассе. По его мнению, Украина не должна восстанавливать пассажирские и грузоперевозки с Россией.



"Война не останавливается ни на день, несмотря на все заверения с российской стороны. Я сторонник того, что пока Москва не сгорит, мы ничего не закончим", – заявил Омелян, слова которого приводит Gazeta.ua.



Не бегать на заработки в Европу

В июне глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев не пользоваться безвизом ради работы.

Он подчеркнул, что увеличение миграционного потока из Украины может стать причиной для возможной отмены безвиза.



"Если миграционный поток из Украины увеличится во много раз, то, конечно, будет разбирательство, почему это происходит. Тогда будем разговаривать с Европейской комиссией, с отдельными странами…Но опять же, не пользуйтесь безвизовым режимом для того, чтобы работать. Приезжайте, смотрите на ситуацию…Ищите возможности, но не нарушайте кодекс Европейского Союза. Законы ЕС никогда не должны нарушаться. Как и наши, кстати", — отметил Климкин.



Не общаться с родственниками из РФ

В мае 2017 года глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович и вовсе удивил многих своим радикальным призывом к украинцам порвать все связи с Россией, в частности прекратить общение с родственниками, проживающими в РФ.



"Прочь от Москвы, или Простые вещи, которые спасают. Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, и, наконец, даже родственные связи), будет использовано против нас", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.



Не пользоваться российскими соцсетями

16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев не пользоваться российскими сайтами из соображений безопасности. Примечательно, что об этом он написал на своей странице в российской соцсети ВКонтакте.

Порошенко пояснил, что с целью якобы "воздействия на оппонентов и контрпропаганды его команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях".



"Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности, недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно. Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ ко ВКонтакте, Одноклассникам, Яндексу и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента на этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", — написал он.

Не носить георгиевские ленты RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Лента раздора. Георгиевская лента в Украине - табу

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обратился к украинцам с призывом не носить георгиевские ленты.



По его словам, они являются "запрещенной коммунистической символикой, которая ассоциируется у украинцев с терроризмом".

"Прошу не использовать эти ленты во время майских дат.Это вызывает логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина", - заявил он.



Не давать образование и работу русскоязычным

В ноябре 2016 года бывший депутат Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион, которая известна как сторонник тотальной украинизации, заявила, что русскоязычные украинцы не должны получать образование и работу в Украине.



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"Он (президент РФ Владимир Путин — Ред.) защищает "русскоязычное население". Мы на них абсолютно не должны обращать внимания – мы должны упрямо делать свое дело. Это граждане Украины, которые должны выполнять закон. А закон – это 10-я статья Конституции Украины. А если ты не выполняешь закон, ты не должен получать образование, работу. До каких пор мы еще будем обращать внимания на каких-то странных людей, которые никак не могут интегрироваться в украинское общество?" — заявила Фарион в эфире Радио Свобода.



По материалам из открытых источников интернет