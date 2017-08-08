К арестованному блогеру Муравицкому второй день не пускают адвоката

Сотрудники Житомирского СИЗО не пустили адвоката Андрея Гожего к своему подзащитному — блогеру Василию Муравицкму.

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Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг, 3 августа, он был арестован на два месяца.

Житомирской организацией союза журналистов Украины в качестве защитника блогера Василия Муравицкого ранее был приглашен адвокат Андрей Гожый, пишет интернет-газета "Патріот".

"Уведомив об этом СБУ Житомирской области и Житомирского областного прокурора адвокат Гожый прибыл в 16.45 в Житомирский СИЗО для личной встречи с подзащитным. Дежурные СИЗО отказались допустить защитника к Василию Муравицкому, сославшись на то, что закончен рабочий день. Какие-либо заявления от адвоката принимать тоже отказались, поскольку "на работе никого нет". При том, что у других посетителей и сотрудников Нацполиции различные бумаги продолжали принимать", — говорится в сообщении.

Не добившись личного общения с подзащитным, адвокат Гожый потребовал встречи с ответственными лицами, на что получил категорический отказ. Ни по одному из телефонов горячей линии Пенитенциарной службы и прокуратуры никто не отвечал, утверждает издание.

"Для того, что бы задокументировать грубейшее нарушение европейского и украинского права главный редактор газеты "Патріот" Андрей Лактионов начал снимать репортаж, но выбежавший мужчина, который представился начальником, напал на Лактионова и попытался отобрать камеру, вызвав группу быстрого реагирования, которая и "выкинула" журналиста и адвоката с КПП", — добавили в издании.

Отмечается, что прибывшая на место происшествия полиция также не была допущена в пенитенциарное здание.

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Адвокат высказал обеспокоенность тем, что за ночь с подзащитным Муравицким может быть проведена "воспитательная беседа" с целью отказаться от услуг адвоката, предоставленного журналистским сообществом области.