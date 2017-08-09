Адвокат Муравицкого: я двое суток не мог попасть к подзащитному

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Защита житомирского журналиста и блоггера Василия Муравицкого обжаловала его арест и готовит апелляцию на решение суда, который избрал меру пресечения — два месяца содержания под стражей.



Муравицкого арестовали 3 августа. СБУ подозревает житомирского журналиста в государственной измене. По утверждению спецслужбы, с 2014-го года Муравицкий за определенные гонорары публиковал статьи антиукраинской направленности на сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины.

Подробнее о деле Василия Муравицкого в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил его адвокат Андрей Гожий.



Очевидно, вы не занимались обжалованием меры пресечения, а государственный адвокат, который уже не участвует в деле Муравицкого?

— Государственный адвокат, действительно, писал апелляцию, он проделал очень большую работу до вступления моего в дело, и завтра по апелляции он будет тоже выступать. Но на данный момент я перенимаю дело, и уже с завтрашнего дня буду полностью заниматься делом Муравицкого я.



Напомните, в чем конкретно обвиняют подозреваемого Муравицкого?

— Его обвиняют в тяжелых статьях таких, как финансирование террористической организации, призывы к разрыву территориальной целостности Украины, государственной измене и призывы к национальной ненависти. По мнению СБУ, по мнению следствия и стороны обвинения тем, что он писал статьи, в которых высказывал свое оценочное мнение, плюс критиковал власть нынешнюю, то есть вот так они считают, что это антиукраинская деятельность.



Сторона обвинения настаивает на безоговорочности доказательной базы относительно подозреваемого. Вас с ней ознакомили?

— Я ознакомлен с уведомлением о подозрении, в принципе, где изложены основные позиции обвинения, но к самим материалам дела меня еще не допустили, несмотря на мое ходатайство.



Это не является нарушением? РИА Новости Украина Николай Лаврентьев Дело Муравицкого. Журналиста могут сгноить в тюрьме - адвокат

— Мой допуск и моя деятельность не является гладкой, можно так сказать, потому что я фактически двое суток не мог попасть к моему подзащитному, приходилось сражаться в прямом смысле с сотрудниками СИЗО, вызывать полицию, писать жалобы в прокуратуру. Наконец я к нему попал-таки и, в принципе, подал заявление об ознакомлении. На данный момент для ознакомления с материалами дела я не приглашен.



Какую линию защиты вы будете занимать?

— Линия защиты уже определена однозначно, учитывая, что позиция моего подзащитного, что моя позиция – это абсолютная невиновность, абсолютная политизированность дела, которое сшито не то, что белыми нитками, оно степлером скреплено и линия защиты… На нашей стороне правда, мы будем говорить правду, доказывать правду. Вот и вся линия защиты.



У вас есть опыт ведения дел, где фигурирует государственная измена?

— Государственной изменой я не занимался, конкретно государственной, но в моей практике очень много дел по защите журналистов, по защите политиков и общественных деятелей по тем или иным обвинениям. А, поскольку в этом деле никакой государственной измены нет, по моему мнению, даже приблизительно состава, потому что если мы прочитаем, что такое государственная измена, то, допустим, переход на сторону врага. Кто враг, если у нас договор с Россией о дружбе подписан, понимаете? В условиях военного времени или чрезвычайного времени. У нас тут в Житомире ни военного времени, ни чрезвычайного времени.



Договор о дружбе у нас расторгнут… Страна/Youtube "Сейчас по сути 37-й год". Арестованный журналист о Коцабе, Муравицком и репрессиях

— 1997-го года? Значит, что-то написано не так у нас, если большой договор о сотрудничестве у нас разорван. У нас с Россией примерно около 60 договоров о той или иной дружбе, включая различные конвенции СНГ о правовой помощи, о взаимной помощи. Поэтому говорить, что, может, один какой-то договор и разорван, то что с остальными 59-ю делать?



О государственной измене. Почему Муравицкий?

— А почему бы и не Муравицкий? Очень яркий журналист. Пару лет назад, кстати, в Житомире был награжден званием лучшего журналиста. Плюс он держался в стороне от основных политических баталий. Поэтому, я думаю, была выбрана жертва, за которую, понадеялись, никто не вступится. Увы, случилось совсем не так, и журналистское сообщество объединилось, и общественное, и вступилось за него.



Планируете обращаться в международные суды, если проиграете дело в Украине?

— Мы начнем обращаться в международные инстанции и международные организации и суды еще до того, как будет вынесено по сути решение. Я думаю, что начнем буквально после завтрашней апелляции.

Ранее председатель Независимого медиапрофсоюза журналистов Игорь Чайка заявил в эфире "ГС", что в Украине на журналистов оказывается давление со стороны политиков и владельцев изданий и медиа, которые также имеют непосредственное отношение к политическому процессу.

Читайте также: Схватка продолжается. Украина и Польша спорят из-за паспорта

Шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила в эфире "ГС", что украинские СМИ становятся средствами развлечения, а не влияния и даже не информирования, что может привести к тотальному, навязчивому и нахальному пиару.