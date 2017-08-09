Чтобы снизить общественный резонанс: апелляцию на арест Муравицкого перенесли

Апелляционный суд Житомирской области перенес на 18 августа рассмотрение апелляции по делу житомирского журналиста и блогера Василия Муравицкого в связи с тем, что в суд не доставили материалы дела из Королевского районного суда.

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Адвокат Андрей Гожый заявил журналистам, что, по его мнению, суд специально затягивает рассмотрение дела, чтобы "снизить общественный резонанс". Пока общественным резонанс присутствует.

Он также добавил, что в международную правозащитную организацию Amnesty International подано заявление о признании Муравицкого политзаключенным. Об инциденте с журналистом также проинформирована и ОБСЕ.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг, 3 августа, он был арестован на два месяца.