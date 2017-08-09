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    Фотоленты

    Чтобы снизить общественный резонанс: апелляцию на арест Муравицкого перенесли

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (224)

    (обновлено: )2601
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости/Аврора Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Апелляционный суд Житомирской области перенес на 18 августа рассмотрение апелляции по делу житомирского журналиста и блогера Василия Муравицкого в связи с тем, что в суд не доставили материалы дела из Королевского районного суда.

    Смотрите также: "Сейчас по сути 37-й год". Арестованный журналист о Коцабе, Муравицком и репрессиях

    Адвокат Андрей Гожый заявил журналистам, что, по его мнению, суд специально затягивает рассмотрение дела, чтобы "снизить общественный резонанс". Пока общественным резонанс присутствует.

    Он также добавил, что в международную правозащитную организацию Amnesty International подано заявление о признании Муравицкого политзаключенным. Об инциденте с журналистом также проинформирована и ОБСЕ.

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг, 3 августа, он был арестован на два месяца.

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