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    Общество

    Единую Украину еще можно восстановить - Муравицкий

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (232)

    (обновлено: )36725
    Житомирский журналист и блогер Василий Муравицкий назвал "аннексию Крыма" "раной Украины", а ситуацию на Востоке - "бедой государственности", "трагедией" и "преступлением".
    Василий Муравицкий
    Facebook Василия Муравицкого

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого обвиняют в государственной измене, считает необходимым восстановление территориальной целостности Украины.

    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Как в смутные времена. Подробности задержания журналиста Муравицкого

    "Аннексия Крыма — это рана Украины. Сепаратизм на востоке в Донецке и Луганске — это беда государственности — трагедия, преступление. Мне хочется вернуться в ту Украину, где ездили в Донецк на футбол, в Ялту — на отдых. Той Украины уже нет. Я считаю, что ту единую Украину нужно восстанавливать", — заявил он в интервью интернет-изданию "Страна.ua".

    СБУ задержала журналиста Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

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    Накануне подробности задержания журналиста и дальнейших событий РИА Новости Украина сообщил источник, знакомый с делом: когда Муравицкого задерживали, он находился в роддоме – у жены были тяжелые роды, продолжавшиеся около 18 часов. Об этом позже заявил и сам журналист.

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