наверх
09.08.201713:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Дело блогера Муравицкого: суд перенес рассмотрение апелляции

    (обновлено: )9
    Председательствующая судья Светлана Киянова заявила, что на данный момент не доставили материалы дела житомирского журналиста и блогера Василия Муравицкого из районного суда.
    Аппеляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Суд перенес на 18 августа рассмотрение апелляции по делу житомирского журналиста и блогера Василия Муравицкого, заявила председательствующая судья Светлана Киянова.

    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Украинское фото
    Ничего не меняется, свобода прессы в Украине в опасности

    Смотрите также: "Сейчас по сути 37-й год". Арестованный журналист о Коцабе, Муравицком и репрессиях

    По ее словам, на данный момент не доставили материалы дела из районного суда.

    Ранее суд избрал меру пресечения блогеру — два месяца содержания под стражей. 

    Также ранее сообщалось, что адвоката блогера Андрея Гожия двое суток не пускали к подзащитному.

    Позже адвокат сообщил, что по его заявлению было открыто уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности. 

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг, 3 августа, он был арестован на два месяца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыски в издании "Страны" 9 августа
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае