Дело блогера Муравицкого: суд перенес рассмотрение апелляции

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Суд перенес на 18 августа рассмотрение апелляции по делу житомирского журналиста и блогера Василия Муравицкого, заявила председательствующая судья Светлана Киянова.

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По ее словам, на данный момент не доставили материалы дела из районного суда.

Ранее суд избрал меру пресечения блогеру — два месяца содержания под стражей.

Также ранее сообщалось, что адвоката блогера Андрея Гожия двое суток не пускали к подзащитному.

Позже адвокат сообщил, что по его заявлению было открыто уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг, 3 августа, он был арестован на два месяца.