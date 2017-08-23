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    Аналитика и комментарии

    Адвокат Гожый: в деле Муравицкого нарушены базовые принципы

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (252)

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    В "деле Муравицкого" нарушены принципы Европейской конвенции по правам человека и практики Европейского суда, которые говорят о том, что дела относительно лишения или ограничения свободы человека должны рассматриваться крайне оперативно, заявил адвокат Андрей Гожый.
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости/Аврора Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Служебная проверка не обнаружила виновных в срыве судебного заседания 8 августа по делу журналиста Василия Муравицкого, хотя здесь грубо нарушены принципы Европейской хартии по правам человека. Об этом РИА Новости Украина сообщил адвокат журналиста Андрей Гожый.

    Адвокат Андрей Гожый
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Служба безопасности Украины (СБУ) 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". 

    Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды. 

    "Всем известно, что 8 августа не состоялось апелляционное заседание по делу Василия Муравицкого, а именно жалобы защиты на меру пресечения. Мы, конечно, не оставили этот вопрос без внимания, написали соответствующие жалобы, обращения с просьбой разобраться, кто виноват. Потому что как так может быть: не состоялась апелляция потому, что "дело" не привезли из одного суда в другой", – рассказал Гожый. 

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    По его словам, теперь пришли ответы из Апелляционного суда Житмирской области и из Королёвского райсуда Житомира (откуда не были доставлены материалы дела – Ред.).

    "Была проведена служебная проверка и виновным оказался… никто", — с сарказмом сообщил адвокат.

    Василий Муравицкий. Архивное фото
    press-post.net
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    "Получается, что 8 августа заседание не состоялось, следующее заседание уже назначено на 28 августа. То есть человек провёл как минимум лишних 20 дней за решёткой… или, скажем, не на свободе, и виноватых в этом не обнаружилось", — отметил Гожий.

    Адвокат подчеркнул, что в данном случае "нарушены принципы Европейской конвенции по правам человека и практики Европейского суда, которые говорят о том, что дела, касаемые лишения или ограничения свободы человека должны рассматриваться крайне оперативно".

    Нарушен, по его словам, также и принцип определённых судебных решений, в соответствии с которым "человек имеет право максимально быстро получить конечное определённое судебное решение". 

    "Нарушены два базовых принципа, а виноватых не оказалось. Вот вам очередные "грани" житомирского правосудия", – сказал адвокат. 

    По словам защитника, у него нет уверенности и в том, что назначенный на 28 августа суд состоится: "он назначен, а состоится или нет — посмотрим".

    Отвечая на вопрос о том, удалось ли более подробно ознакомиться с материалами дела Муравицкого, Гожый сказал: "нет, ничего нового по сравнению с тем, что мне было предоставлено до этого, мне не открыли".

    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "То, с чем я ознакомился, это частично материалы уголовного производства и материалы дела в суде —но там тоже только то, что следователь счёл нужным предоставить. И я не вижу не то что состава преступления, даже административного нарушения не вижу", — резюмировал адвокат. 

    МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ в Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

    Ранее Международная организация "Репортёры без границ" призвала немедленно освободить журналиста Василия Муравицкого, которого украинские власти обвиняют в госизмене в Украине, и блогера Эдуарда Неделяева, который был приговорен к 14 годам лишения свободы в самопровозглашенной ЛНР.

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