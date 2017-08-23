Адвокат Гожый: в деле Муравицкого нарушены базовые принципы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Служебная проверка не обнаружила виновных в срыве судебного заседания 8 августа по делу журналиста Василия Муравицкого, хотя здесь грубо нарушены принципы Европейской хартии по правам человека. Об этом РИА Новости Украина сообщил адвокат журналиста Андрей Гожый.

Служба безопасности Украины (СБУ) 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды.

"Всем известно, что 8 августа не состоялось апелляционное заседание по делу Василия Муравицкого, а именно жалобы защиты на меру пресечения. Мы, конечно, не оставили этот вопрос без внимания, написали соответствующие жалобы, обращения с просьбой разобраться, кто виноват. Потому что как так может быть: не состоялась апелляция потому, что "дело" не привезли из одного суда в другой", – рассказал Гожый.

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По его словам, теперь пришли ответы из Апелляционного суда Житмирской области и из Королёвского райсуда Житомира (откуда не были доставлены материалы дела – Ред.).

"Была проведена служебная проверка и виновным оказался… никто", — с сарказмом сообщил адвокат.

"Получается, что 8 августа заседание не состоялось, следующее заседание уже назначено на 28 августа. То есть человек провёл как минимум лишних 20 дней за решёткой… или, скажем, не на свободе, и виноватых в этом не обнаружилось", — отметил Гожий.

Адвокат подчеркнул, что в данном случае "нарушены принципы Европейской конвенции по правам человека и практики Европейского суда, которые говорят о том, что дела, касаемые лишения или ограничения свободы человека должны рассматриваться крайне оперативно".

Нарушен, по его словам, также и принцип определённых судебных решений, в соответствии с которым "человек имеет право максимально быстро получить конечное определённое судебное решение".

"Нарушены два базовых принципа, а виноватых не оказалось. Вот вам очередные "грани" житомирского правосудия", – сказал адвокат.

По словам защитника, у него нет уверенности и в том, что назначенный на 28 августа суд состоится: "он назначен, а состоится или нет — посмотрим".

Отвечая на вопрос о том, удалось ли более подробно ознакомиться с материалами дела Муравицкого, Гожый сказал: "нет, ничего нового по сравнению с тем, что мне было предоставлено до этого, мне не открыли".

"То, с чем я ознакомился, это частично материалы уголовного производства и материалы дела в суде —но там тоже только то, что следователь счёл нужным предоставить. И я не вижу не то что состава преступления, даже административного нарушения не вижу", — резюмировал адвокат.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ в Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

Ранее Международная организация "Репортёры без границ" призвала немедленно освободить журналиста Василия Муравицкого, которого украинские власти обвиняют в госизмене в Украине, и блогера Эдуарда Неделяева, который был приговорен к 14 годам лишения свободы в самопровозглашенной ЛНР.