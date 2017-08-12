"Репортеры без границ" требуют срочного освобождения украинских журналистов

Владимир Матвеев, обозреватель

Международная организация "Репортёры без границ" призвала немедленно освободить журналиста Василия Муравицкого, которого украинские власти обвиняют в госизмене в Украине, и блогера Эдуарда Неделяева, который был приговорен к 14 годам лишения свободы в ЛНР.

Об этом говорится в материале "Репортеров без границ" под названием "Еще две жертвы информационной войны в Украине", представленном на сайте организации.

Как говорится в пресс-релизе правозащитников, одной из жертв информационной войны стал журналист Муравицкий, который был помещен в СИЗО Житомира, 150 км к западу от Киева, на 3 августа по обвинению в государственной измене, "ставящей под угрозу территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигание розни и поддержку деятельности террористических организаций".

Более того, прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) обвинили его в том, что "информационный наемник", который проводит "подрывную деятельность против Украины в пользу иностранного государства" и, более конкретно: "создание и размещение онлайн-контента с элементами манипулирования мнением и разжиганием ненависти", говорится в сообщении.

Наряду с этим, более подробные обвинения, выдвинутые против Муравицкого украинскими властями, указывают на то, что он был арестован, прежде всего, из-за сотрудничества с российскими государственными СМИ, что не запрещено законами Украины.

Для него избраны два месяца досудебного содержания под стражей без залога. Отмечается, что в возрасте 32 лет ему грозит возможный 15-летний тюремный срок.

Защита Муравицкого ранее сообщила, что допускает обжалование ареста подзащитного в Европейском суде по правам человека.

Действия Прокуратуры Украины и СБУ в отношении Муравицкого вызвали негативную реакцию руководителей международных организаций.

"Мы знаем о разрушительных последствиях пропаганды и ее роли во время трагических событий в Украине, однако сам факт работы в СМИ или выражение взглядов, которые не приветствуются, нельзя преследовать в уголовном порядке", — сказал Йохан Бир, глава "Репортеров без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии, сообщает Радио Свобода.

На основании представленных данных, содержание Муравицкого под стражей, с точки зрения международного права, не является ни необходимой, ни пропорциональной мерой, считают "Репортёры без границ".

"С разжиганием ненависти или насилия очевидно нужно бороться, но на основе конкретных доказательств и соблюдения международного права. Исходя из доказательств по делу Василия Муравицкого, содержание его под стражей не представляется ни необходимым, ни соразмерным. Мы призываем к его немедленному освобождению", — отметил Бир.

Согласно статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, который Украина ратифицировала, любые ограничения свободы выражения мнений должны быть строго законными и соразмерным.

Наряду с этим, правозащитники призвали также немедленно освободить блогера Эдуарда Неделяева, помещённого властями ЛНР 28 июля в тюрьму на 14 лет. Он вел блог Edward Ned, в котором комментировал жизнь в Луганске.

Его обвинили в клевете, возбуждении ненависти к России и "нанесении ущерба национальной безопасности путём передачи данных иностранным агентам".

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В связи с ситуацией вокруг украинского журналиста Муравицкого Департамент информации и печати МИД России дал комментарий. В нем отмечается, что "к сожалению, это лишь очередной эпизод в раскручиваемой Киевом под предлогом борьбы с "пропагандой агрессора"кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима", сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД РФ говорится, что "к сожалению, приходится констатировать, что "европейский путь" по-украински – путешествие во времени к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия".

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Справка: "Репортеры без границ" (Reporters sans frontières) — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, занимающаяся вопросами защиты прав журналистов и свободы прессы во всем мире. Организация заявляет, что борется с цензурой.