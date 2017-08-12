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    Аналитика и комментарии

    "Репортеры без границ" требуют срочного освобождения украинских журналистов

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (237)

    (обновлено: )50241
    В сообщении международной организации отмечается, что журналист Муравицкий, который был помещен в СИЗО Житомира по обвинению в госизмене, стал одной из жертв информационной войны.
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Международная организация "Репортёры без границ" призвала немедленно освободить журналиста Василия Муравицкого, которого украинские власти обвиняют в госизмене в Украине, и блогера Эдуарда Неделяева, который был приговорен к 14 годам лишения свободы в ЛНР.

    Об этом говорится в материале "Репортеров без границ" под названием  "Еще две жертвы информационной войны в Украине", представленном на сайте организации.

    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как говорится в пресс-релизе правозащитников, одной из жертв информационной войны стал журналист Муравицкий, который был помещен в СИЗО Житомира, 150 км к западу от Киева, на 3 августа по обвинению в государственной измене, "ставящей под угрозу территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигание розни и поддержку деятельности террористических организаций". 

    Более того, прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) обвинили его в том, что "информационный наемник", который проводит "подрывную деятельность против Украины в пользу иностранного государства" и, более конкретно: "создание и размещение онлайн-контента с элементами манипулирования мнением и разжиганием ненависти", говорится в сообщении.

    Наряду с этим, более подробные обвинения, выдвинутые против Муравицкого украинскими властями, указывают на то, что он был арестован, прежде всего, из-за сотрудничества с российскими государственными СМИ, что не запрещено законами Украины.

    Для него избраны два месяца досудебного содержания под стражей без залога. Отмечается, что в возрасте 32 лет ему грозит возможный 15-летний тюремный срок.

    Защита Муравицкого ранее сообщила, что допускает обжалование ареста подзащитного в Европейском суде по правам человека.

    Действия Прокуратуры Украины и СБУ в отношении Муравицкого вызвали негативную реакцию руководителей международных организаций.

    "Мы знаем о разрушительных последствиях пропаганды и ее роли во время трагических событий в Украине, однако сам факт работы в СМИ или выражение взглядов, которые не приветствуются, нельзя преследовать в уголовном порядке", — сказал Йохан Бир, глава "Репортеров без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии, сообщает Радио Свобода.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    На основании представленных данных, содержание Муравицкого под стражей, с точки зрения международного права, не является ни необходимой, ни пропорциональной мерой, считают "Репортёры без границ".

    "С разжиганием ненависти или насилия очевидно нужно бороться, но на основе конкретных доказательств и соблюдения международного права. Исходя из доказательств по делу Василия Муравицкого, содержание его под стражей не представляется ни необходимым, ни соразмерным. Мы призываем к его немедленному освобождению", — отметил Бир.

    Согласно статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, который Украина ратифицировала, любые ограничения свободы выражения мнений должны быть строго законными и соразмерным.

    Наряду с этим, правозащитники призвали также немедленно освободить блогера Эдуарда Неделяева, помещённого властями ЛНР 28 июля в тюрьму на 14 лет. Он вел блог Edward Ned, в котором комментировал жизнь в Луганске.

    Его обвинили в клевете, возбуждении ненависти к России и "нанесении ущерба национальной безопасности путём передачи данных иностранным агентам".

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    В связи с ситуацией вокруг украинского журналиста Муравицкого Департамент информации и печати МИД России дал комментарий. В нем отмечается, что "к сожалению, это лишь очередной эпизод в раскручиваемой Киевом под предлогом борьбы с "пропагандой агрессора"кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима", сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. 

    В сообщении МИД РФ говорится, что "к сожалению, приходится констатировать, что "европейский путь" по-украински – путешествие во времени к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия".

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    Справка: "Репортеры без границ" (Reporters sans frontières) — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, занимающаяся вопросами защиты прав журналистов и свободы прессы во всем мире. Организация заявляет, что борется с цензурой.

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