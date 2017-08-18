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    Общество

    Адвокат Муравицкого: журналист решительно настроен на борьбу

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (248)

    (обновлено: )12
    Адвокат Муравицкий отметил, что его подзащитный настроен на борьбу и на решительные действия. Ради доказательства своей невиновности готов посидеть в СИЗО.
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Службе безопасности Украины (СБУ) не удалось сломать арестованного в Житомире по подозрению в госизмене журналиста Василия Муравицкого, он настроен на борьбу и не намерен признавать безосновательные обвинения, заявил его адвокат Андрей Гожый в опубликованном в пятницу интервью РИА Новости Украина.

    Адвокат Андрей Гожый
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Адвокат Муравицкого Андрей Гожый: "Режим играет с огнём"

    "Первоначальный расчёт, что удастся сломать его (Муравицкого) психологически, не оправдался. Муравицкий оказался крепким орешком. И брать какую-то чужую вину на себя или подтверждать какие-то измышления он не собирается", — сказал Гожый.

    Адвокат отметил, что Муравицкий настроен на борьбу. "Я только что от него (Муравицкого – ред.) вышел. Настроение у него не плохое. Конечно, неприятно, что оттягивается апелляция по непонятным причинам. Но он говорит: если для борьбы надо посидеть — посижу. Он настроен на борьбу и на решительные действия", — сказал Гожый. По его словам, журналист сейчас чувствует себя нормально.

    СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды.

    Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

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