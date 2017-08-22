Арест журналиста Муравицкого: стала известна дата апелляции

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КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Апелляция на арест журналиста Василия Муравицкого будет рассмотрена Апелляционным судом Житомирской области 28 августа, сообщил его адвокат Андрей Гожый.

"Апелляция на меру пресечения: Муравицкий, 28 августа, на 10.00", — написал адвокат на своей странице в Facebook.

СБУ 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды.

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