Суд оставил под арестом журналиста Муравицкого

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Житомирской области оставил под арестом журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, передает корреспондент РИА Новости Украина.

В понедельник Апелляционный суд Житомирской области начал рассмотрение жалобы на арест обвиняемого в госизмене Василия Муравицкого.

"Жалобу защиты на арест отклонили", — передает корреспондент РИА Новости Украина из зала суда.

Это решение суда было встречено криками "Ганьба!" со стороны людей, пришедших на заседание поддержать журналиста. Часть людей, разделяющий мнение обвинения, начали кричать "Слава Украине!".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу Муравицкого

Сам Муравицкий заявил, что в то время, когда "разбойники на свободе", журналистов сажают в тюрьму.

Адвокат Андрей Гожый заявил, что защита Муравицкого на этом не будет останавливаться.

"Завтра у Василия (Муравицкого) день рождения, ему исполняется 33 года. И режим не делает выводов из истории. Мы убедились в этом в очередной раз", — сказал Гожый.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу Муравицкого

РИА Новости/Аврора Евгений Котенко Адвокат Гожый: в деле Муравицкого нарушены базовые принципы , которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию.

Ведомство привело ссылки на ряд публикаций Муравицкого и указывает, что в РФ также были ранее задержаны журналисты на основе лингвистической экспертизы, которая была проведена и в данном случае.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных на Украине журналистов, в том числе Муравицкого. В Союзе журналистов России (СЖР) заявили, что обратятся в Международную федерацию журналистов.

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