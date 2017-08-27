Василий Вовк: сейчас во власти одни импотенты

Пресс-служба СБУ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Предстоящий политический сезон предстоит быть насыщенным. Но, стоит ли ожидать от него больших перемен, пока не понятно. А вот военный конфликт на Востоке, будет продолжен, потому что прекращать его не выгодно нынешней власти. Об этом рассказал РИА Новости Украина экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Не уверен, что до нового года что-то кардинально измениться в стране. Не думаю, что будут назначены выборы. Сегодня нет сильной, перспективно оппозиции, нет сильных лидеров готовых составить противовес власти. Все что сегодня есть — это хорошо забытая старая оппозиция. А с ней каши не сваришь. Да, уже заметно, что ни верхи, ни низы уже не могут так жить. И электорат ждет, кто же придет и сможет изменить жизнь к лучшему. А пока никто не может, ни кто сейчас в верхах, ни те, кто хочет туда прийти. Сегодня у власти одни импотенты", — отмечает Василий Вовк.

Так же у власти сегодня есть эффективный козырь, которым они пользуются — держать в напряжении обстановку на Донбассе, что дает им возможность оставаться в своих креслах и постоянно воровать. А так же аргументировать свою политику перед Западом и гражданами Украины военными действиями на Востоке, подчеркивает Вовк.

"Они же постоянно говорят, что у нас война, что они все силы бросают на войну. Что с коррупцией некогда бороться, потому что война, надо отвоевывать земли, сдерживать натиск России и бороться с РФ и внутренними врагами, которых называют "рука Москвы". Вот риторика власти. Если не хотите, чтобы Украину завоевали — молчите и не вмешивайтесь в наши дела. Вот мы наведем порядок, освободим Донбасс, а когда, никто не знает. Сегодня только и знают, что пиарятся на войне: два танка покрасили — достижение, две пушки выкатили — прогресс. Западу постоянно рассказывают, что сдерживают натиск врага и не дают им к ним зайти. США пытаются убедить, что они на их стороне и единственные боевые союзники. Вот, что дает война. Вот, что дает гибель наших граждан на Востоке. Гибель наших ребят дает им возможность воровать каждый день, оставляя голодным украинский народ. И с каждым днем приближая шанс, что Украина, как государство перестанет существовать", — считает генерал СБУ.

Пресс-служба СБУ Василий Вовк

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При этом, как подчеркивает генерал, экономика на ладан дышит, заводы закрываются, страна превращается в сырьевую базу.

"«Государство живет когда — когда к власти приходит несколько более менее порядочных людей. Но украинцы голосуют за гречку, за водку, за 50 гривен. Их легко ввести в заблуждение, вот и получается, что с каждыми выборами мы выбираем худших из худших", — отмечает Василий Вовк.