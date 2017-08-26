Современное рабство пустило корни в Европе

Владимир Матвеев, обозреватель

Современное рабство охватывает весь мир и, в первую очередь Азию, но сейчас, согласно исследованию, наметилась новая тенденция — активное расширение в Европе. Эта преступная деятельность приносит доход в среднем в 3 400 евро в год с жертвы, сообщает La Croix со ссылкой на исследование компании Verisk Maplecroft (Modern Slavery Index).

Как отмечается в обнародованном 10 августа исследовании британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft, в текущем году риск современного рабства сильнейшим образом вырос на территории трех четвертей стан Европейского союза.

В проведенном анализе, оценивающем 198 стран в зависимости от степени суровости действующих в стране законов, эффективности их применения и тяжести нарушений, упоминаются тревожные признаки расширения рабовладельческой практики не менее чем в 20 странах блока. В большинстве из них это связано с миграционным кризисом, наплывом мигрантов, пишет La Croix.

Отмечается, что когда мигранты выезжают из страны, прибегая к услугам контрабандистов, то обычно накапливают долги перед теми, кто помогает им пересечь границы (по данным Европола, у 20% из них есть связи с работорговлей).

В результате они впоследствии попадают в зависимость от людей и фирм, которые эксплуатируют их по прибытии в страны Европы.

Современное рабство принимает самые разные формы и охватывает 45,8 миллионов человек по всему миру, свидетельствую данные правозащитной организации Walk Free.

К понятию современного рабства эксперты относят принудительный труд, торговлю людьми, долговую кабалу, эксплуатацию детского труда и принудительного брака, а также санкционирование государством принудительного труда. В современной интерпретации оно обычно подразумевает торговлю людьми и связанные с ней формы эксплуатации.

Особую обеспокоенность исследователей вызывает ситуация в Румынии, Греции, Италии, Болгарии и на Кипре. Они представляют собой главные точки входа для 100 000 мигрантов, которые прибыли по морю в Европу в 2017 году, свидетельствуют данные исследования компании Verisk Maplecroft (Modern Slavery Index).

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Как сообщается, худшие формы правонарушений в ЕС были зарегистрированы в Румынии и Италии. Это — жестокий принудительный труд, рабство и торговля людьми.

По масштабам обострения ситуации Румыния занимает первое место в мире. В рейтинге стран по серьезности связанных с работорговлей рисков эта страна поднялась с 122 на 66 место. Италия, куда попадают 85% всех прибывающих в Европу по морю мигрантов, сместилась на 16 пунктов.

Невзирая на то, что число мигрантов в Греции пошло на спад после подписания соглашения между ЕС и Турцией в 2016 году, отмечается, что страна все еще принимает на своей территории значительное количество беженцев и остается одним из ключевых мест торговли людьми.

Как отмечают авторы исследования, присутствие уязвимых групп мигрантов у точек входа в Европу ведет к расширению рабства в секторе сельского хозяйства, строительства и сферы услуг. "Миграционный кризис обострил риск рабства в цепочках снабжения предприятий в Европе", - утверждает эксперт по правам человека Сэм Хейнс, сообщает Verisk Maplecroft.

"Это бедствие касается всех стран", -утверждают в Комитете против современного рабства.

Так, расширению рабства не удалось избежать и крупнейшим экономикам Евросоюза. В частности, за один год ФРГ и Великобритания переместились из группы "низкого риска" в группу "среднего риска". Новые данные выявили пробелы при инспекции британской трудовой системы, тогда как в ФРГ выросло число случаев торговли людьми и использования рабского труда.

Согласно данным globalslaveryindex.org, Украина по количеству людей подвергающихся современному рабству, занимает 25 позицию из 167.

В 2016 году Госдеп США опубликовал отчет, в котором сообщил о процветании в Украине работорговли.

За первое полугодие 2017 года Нацполиция выявила около 150 случаев торговли людьми. Это почти вдвое больше, чем в минувшем году. Правоохранители отмечают, что сейчас более распространенным становится трудовое рабство, а не сексуальная эксплуатация.