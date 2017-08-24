В День Независимости Донбасс ждет эскалации конфликта - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В среду, 23 августа, проведут последнюю подготовку ко Дню Независимости. Парад пройдет в Киеве. В полиции уже заявили, что за порядком 24 августа будут наблюдать 15 тысяч правоохранителей.

Метрополитен в Киеве будет работать с начала и до окончания мероприятий ко Дню Независимости. На вход и выход будут закрыты станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на улицу Институтская. Из-за матча между киевским "Динамо" и португальским "Маритиму" с 18.45 до 19.45 не будут работать станции метро "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", а станция "Дворец спорта" в это время будет закрыта на выход.

О подготовке к празднованию Дня Независимости в Донбассе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Какая ситуация на линии фронта?

— Традиционно к любому из больших праздников есть ожидания эскалации, есть ожидания обострения. Но вот, к счастью, на данный момент могу с уверенностью сказать, что этого обострения не случилось пока. Обстрелы, в общем-то, к сожалению, есть, и количество — несколько десятков за последние сутки по официальным источникам. И по-прежнему мы знаем, что это самые горячие точки — все та же промзона в Авдеевской зоне около Авдеевки, и также юг под Мариуполем. Там обстреливаются села. Погибших нет, есть только несколько раненых. Знаем о четырех раненых военных и трех раненых мирных жителях. И по количеству обстрелов по применяемой технике можно заключить, что обострения нет.

Какая на Донбассе атмосфера в городах в преддверии Дня Независимости?

— Настроение приподнятое у людей, поскольку праздника не хватает. Вот в этом состоянии, когда рядом идет война, праздника, наверное, людям хочется. То есть главные мероприятия, если говорить о Донецкой области, все-таки планируются в Мариуполе и в Краматорске. Больше всего ждут бесплатного концерта "95 квартала", который пройдет в Краматорске, и там же выступят таланты шоу "Голос Украины". И это будет бесплатный концерт на центральной площади. Ожидается, что до десятка тысяч человек туда придут. Обещают соблюсти все меры безопасности. Также будет выставлена военная техника. Даже одну из бронемашин разрешат раскрасить детям. То есть какие-то мероприятия готовятся. И вот в рамках праздника. И обещают соблюсти главное, что меры безопасности, как под Мариуполем, так и под Краматорском, даже "морские котики" будут акваторию Азовского моря охранять. То есть правоохранители обещают сделать все возможное для того, чтобы эти праздники прошли спокойно.

Что касается обсуждаемого возможного матча "Мариуполь"-"Динамо", "Динамо" отказывается ехать из-за угроз безопасности. Как на Донбассе реагируют на такое решение киевского клуба?

— Болельщики относятся с определенным, естественно, непониманием, и присутствует какая-то обида. Ведь мы знаем, что и "Карпаты" отказывались ехать в Мариуполь, в итоге приехали, и в итоге проиграли. Может быть, "Динамо" опасается этой же участи? Хотя все понимают, что это большей частью политические моменты. Опять же, вспоминаем Мариуполь и меры безопасности, которые там обеспечиваются. Можно, наверное, предположить, что они посерьезнее даже, чем в некоторых более мирных городах Украины, поскольку задействованы все правоохранительные системы. Люди говорят о том, что в свое время "Океан Эльзы", когда было даже напряженнее в этом районе, они приехали в Мариуполь и дали бесплатный концерт. Почему "Динамо" опасается? Списывают на какое-то противостояние внутриполитическое, какие-то амбиции. Может, борьба кланов, не знаю. Говорят разное, но безусловно, ожидают, что "Динамо" все-таки в Мариуполь приедет.

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