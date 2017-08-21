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    Возле Зайцево в результате обстрелов сгорели 9 зданий

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (163)

    (обновлено: )29
    Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что при обстреле также пострадал Штаб гуманитарной помощи.
    Разрушенный в результате обстрелов дом в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В селе Жованка, расположенном в "серой зоне" вблизи поселка Зайцево (Донецкая область) в результате обстрелов сгорели девять нежилых зданий, также пострадал Штаб гуманитарной помощи, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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    "Последние сводки из Жованки: в результате сегодняшних обстрелов со стороны боевиков и пожаров, которые они повлекли, сгорели 9 нежилых зданий, одно до сих пор тушат пожарные расчеты ГСЧС… Бой продолжается… Люди прячутся по домам и подвалам", – написал Жебривский в Facebook.

    Как доложил глава ВГА Зайцево Владимир Весёлкин, во время обстрелов ополченцы "целились по жилым кварталам, под огонь БМП попал Штаб гуманитарной помощи".

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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