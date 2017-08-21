На КПВВ в Донбассе "застряли" 390 автомобилей - Погранслужба

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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В течение прошедших суток на КПВВ в Донбассе наблюдался определенный спад пассажиро-транспортного потока.

За минувшие сутки через КПВВ прошли 40,4 тысячи человек и более 5,6 тысячи транспортных средств, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По состоянию на утро понедельника в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:" Майорское "- 80/100," Марьинка "- 90/100," Новотроицкое "- 20/0," Гнутово "- 0 / 0 ", — сообщает Погранслужба.



В то же время в подразделениях Краматорского отряда отмечают постоянную интенсивность движения через линию разграничения.

Через "Майорское" прошли 9830 человек и 1136 транспортных средств; "Марьинка" — 10030 человек и 1900 транспортных средств; "Новотроицкое" — 8255 человек и 1715 транспортных средств; "Гнутово" — 3950 человек и 920 транспортных средств; "Станица Луганская" — 8300 человек.

Ранее в Погранслужбе сообщили, что ополченцы обстреляли из гранатомета пункт пропуска "Марьинка".