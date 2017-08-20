Отличить уголь с Донбасса от угля Кузбасса невозможно - эксперты

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Отличить по химическому составу уголь Донбасса от угля с Кузбасса невозможно, поскольку это один пласт, заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"Определить территорию можно только по сертификату происхождения. Украина уже направила предупреждение относительно требования сертификата происхождения угля, в том числе, и к Турции, о которой говорят, что она якобы продала 200 тыс. тонн такого угля через оффшоры.

К сожалению, все протесты Украины заканчиваются ничем. Химически доказать, что это уголь с ОРДЛО или просто Донбасского бассейна невозможно. Это можно доказать только по документам, потребовать сертификат происхождения, это стандартная процедура", — заявил Землянский.

"Чиновники и ранее фонтанировали идеями ставить подобные лаборатории., чтобы определять, откуда этот уголь. Как по мне, то это способ освоить госсредства", — считает Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что эксперты могут доказать, факт продажи Россией угля с неподконтрольных Киеву территориях Донецкой в Луганской областей.

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"Например, слябы, которые производит Алчевский меткомбинат, имеют свою уникальную плавку. И нельзя алчевские слябы выдать за другие. Так же и с углем, каждое месторождение имеет свои определенные отличия по химическому составу. Но дело в том, что угольный Донбасский бассейн расположен на границе двух государств и некоторые шахты, расположенные в Ростовской области, фактически имеют тождественный химический состав. Поэтому нужно советоваться с Министерством энергетики, сможем ли мы путем осуществления химических анализов доказать тождество места происхождения этого угля", — рассказал Тука в эфире "5 канала". По его словам, для этого нужно смотреть документы, по которым этот уголь реализуется.