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    Дефицит антрацита. Еще один блок Змиевской ТЭС перевели на газовый уголь

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    По данным Харьковской ОГА, Змиевская теплоэлектростанция переходит с дефицитного энергетического угля на использование угля газовой группы, также ведутся работы по накоплению складских запасов угля.
    Змиевская ТЭС
    УНИАН

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Второй блок Змиевской теплоэлектростанции (ТЭС) перешел на газовый уголь, сообщает пресс-служба Харьковской областной госадминистрации в понедельник.

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    "Уже закончена работа по техническому переоснащению систем подачи, приготовления и сжигания угля с переводом котлоагрегата блока №2 на использование угля газовой группы марок "Г" и "ДГ". Сегодня продолжаются пусконаладочные работы для последующего введения блока в промышленную эксплуатацию. Таким образом, Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго" переходит с дефицитного энергетического угля марок "АШ" и "Т" на использование угля газовой группы", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что одновременно с техническими работами на Змиевской ТЭС продолжается накопление складских запасов угля. На сегодня его объемы составляют более 110 тысяч тонн, что должно обеспечить дальнейшую работу электростанции и стабильное прохождение отопительного сезона 2017/2018 годов.

    Ранее сообщалось, что Украина к концу 2019 года может отказаться от использования угля антрацитовой группы, который в основном импортируется, на энергоблоках.

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