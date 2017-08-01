Уголь из США – итог большой политической игры

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Поставки угля в Украину стали вопросом не столько экономики, сколько политики. После поддержанной властями блокады Донбасса и "отрезанием" донбасского угля появилась неоднозначная формула "Роттердам+", а уже в конце июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина запросила у США "миллионы и миллионы тонн угля".

Теперь же стало известно, что госкомпания "Центрэнерго" договорилась о поставках из США 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы. Первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" в начале сентября, а в конце месяца прибудут следующие 120 тысяч тонн. Примечательно, что Порошенко заявлял о двух миллионах тонн угля из США, пока же речь идет о 700 тысячах тонн.

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Цена заокеанского топлива – 113 долларов за тонну. При этом не указывается, какая из сторон оплатит транспортные расходы: если Украина, цена вполне может увеличиться до 150 долларов.

Украине нужно 5 миллионов тонн

В любом случае, названная цена – выше озвучиваемой раньше "Центрэнерго". Когда компания проводила тендеры в мае-июне, речь шла о 95 долларах за тонну, напомнил эксперт в сфере энергетики, Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

Другой важный момент, который подчеркивает эксперт: раньше Украина экспортировала уголь, а теперь "мы фактически скатились из лиги экспортеров в лигу импортеров, то есть мы стали зависимыми от этого”. Кроме этого, подчеркивает Корольчук, наша страна еще не нашла большого поставщика угля-антрацита: 700 тысяч тонн – это очень мало, учитывая, что по показателям Минэнерго Украине нужно почти 5 миллионов тонн для прохождения отопительного сезона.

В целом эксперт прогнозирует, что с увеличением цены на уголь вырастут и тарифы для населения – примерно на 30%.

Оплатит обнищавшее население

Политолог Павел Рудяков уверен, что в поставках угля из США нет "чистой" экономики, потому что цена в 113 долларов – еще не окончательная, наверняка на украинскую сторону лягут еще и расходы по транспортировке.

"Но даже если это окончательная цена, она вдвое дороже донбасского угля и почти вдвое дороже российского угля, который мы покупали. И даже на 20% дороже якобы южноафриканского угля, который мы якобы покупали – его записывали по 90 долларов. Плюс на каждой тонне – это колоссальные деньги, которые выбрасываются на ветер", – сообщил эксперт.

Получается, что тут двойные стандарты с нашей стороны и двойная игра, продолжил политолог: все равно этот банкет кто-то будет оплачивать.

"Для власти, для высшего политического руководства это политика, а для населения, которое потом будет оплачивать все эти политические шалости, это голая экономика, причем со страшным минусом. Речь идет фактически о том, что уголь будет покупаться по вдвое завышенной цене: об экономике не может быть никакой речи", – сказал Рудяков.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

Он добавил, что президент Порошенко "играет на стороне американцев против той страны, которую возглавляет".

"(Со стороны Украины) идет форменное безобразие, за которое заплатит и без того уже обнищавшее население страны", – подытожил эксперт.

Важно перевести станции на уголь, который есть в Украине

Идеологический момент в истории с американским углем подметил политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. Он напомнил, что в феврале эксперты энергетической отрасли кричали, что формула "Роттердам +" приведет к росту цены на уголь до 1800 гривен за тонну, Россия продавала антрацит по $60 – грабительская цена, говорили эксперты.

"Сегодня заключили соглашение с США – наши партнеры нам будут продавать уголь по $113 за тонну и по этому случаю нам снова торжественно объявили о предстоящем повышении тарифов. Жду, как сторонники режима будут объяснять логику и целесообразность такого шага. Просто интересно)", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Кость Бондаренко

В целом же импорт угля из США – не стратегическое направление для Украины: для страны сейчас крайне важно перевести наши станции на уголь, который есть в государстве – на уголь газовой группы, уверен эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.