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    Тука: есть способы доказать, что РФ продает донбасский уголь в Европу

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (342)

    (обновлено: )19801
    По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, каждое месторождение угля имеет свои определенные отличия по химическому составу.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Эксперты могут доказать, что Россия продает уголь в Европу, который незаконно добывает на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой в Луганской областей, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.  

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    "Например, слябы, которые производит Алчевский меткомбинат, имеют свою уникальную плавку. И нельзя алчевские слябы выдать за другие. Так же и с углем, каждое месторождение имеет свои определенные отличия по химическому составу. Но дело в том, что угольный Донбасский бассейн расположен на границе двух государств и некоторые шахты, расположенные в Ростовской области, фактически имеют тождественный химический состав. Поэтому нужно советоваться с Министерством энергетики, сможем ли мы путем осуществления химических анализов доказать тождество места происхождения этого угля", — рассказал Тука в эфире "5 канала". 

    По его словам, для этого нужно смотреть документы, по которым этот угол реализуется 

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    "Если, например, этот уголь реализуется по документам Кузнецкого угольного бассейна, то это очень легко можно будет исследовать. Если будут выдавать за шахты в Ростове — это уже будет сложнее, но я не думаю, что это невозможно", — добавил замминистра.

    Ранее сообщалось, что НАБУ заподозрило чиновников НКРЭКУ в завышении оптовых цен на уголь. 

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