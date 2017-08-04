Bloomberg: уголь США лишает Россию рычагов давления на Украину

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Американская компания Xcoal Energy & Resources объявила о подписании с украинским производителем энергии "Центрэнерго" контракта на поставку 700 тыс. тонн угля, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, таким образом Дональд Трамп пытается уменьшить влияние России на соседние страны, а также создать новые рабочие места для американских шахтеров.

Американская компания из штата Пенсильвания отправит в Украину 700 тыс. тонн угля в рамках сделки, которую администрация президента Трампа считает важным инструментом для снижения влияния России на ее европейских соседей, пишет Bloomberg.

"Хотя Трамп и заявлял о своем намерении улучшить отношения с президентом Владимиром Путиным, его администрация полагает, что США должны экспортировать больше угля, газа и нефти в целях уменьшения влияния Путина, которое тот оказывает с помощью природных ресурсов. Раньше Украина во многом полагалась на Россию в вопросах энергообеспечения, однако теперь ей катастрофически не хватает угля, большая часть которого находится "в контролируемой повстанцами восточной части страны", — говорится в статье.

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"В последние годы Киев и многие страны Восточной Европы зависели от России в вопросах отопления, — заявил министр энергетики США Рик Перри. — Теперь это изменится. США могут предложить Украине альтернативу, и сегодня мы с радостью можем сказать, что мы так и поступим".

Компания Xcoal Energy & Resources объявила о подписании договора с украинским производителем энергии "Центрэнерго" на поставку 700 тыс. тонн угля в преддверии зимнего сезона. По словам исполняющего обязанности гендиректора этой компании Олега Коземко, первая партия обойдется Украине в $113 за тонну.

"Они не хотят зависеть от русских, поэтому им придется закупать уголь у кого-то другого", — отметил исполнительный директор Энергетической ассоциации США Барри Вортингтон.

По мнению американского президента, нефть, уголь и газ могут сыграть роль мощного дипломатического оружия. "Россия зарабатывает деньги на продаже нефти, а у нас под ногами больше нефти, чем у кого бы то ни было, и об этом пять лет назад никто не знал, — недавно заявил Трамп. — И я хочу ее использовать".

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Кроме того, продавая Украине уголь, Трамп выполняет свое обещание по сохранению и созданию новых рабочих мест в угольной промышленности США. Это первый случай того, как партия добытого на территории Америки угля попала в Украину, сообщает Bloomberg.

"Американский уголь заменит российский на существующих ТЭС, что повысит энергобезопасность и степень диверсификации (поставщиков)", — отметил по этому поводу глава Xcoal Эрни Трашер.