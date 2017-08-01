Уголь из США не решит энергопроблему Украины - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Американские энергетические компании могут зайти в Украину после визита министра энергетики Соединенных Штатов Америки Рика Перри. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

Мол, одна из целей визита американского министра, кроме обсуждения поставок угля и возможных инвестиций в генерацию электроэнергии, — подготовка почвы для входа в Украину крупных игроков — американских компаний, специализирующихся на разведке и добыче углеводородов.

Визит министра энергетики США должен состояться в конце августа-начале сентября.

Насколько сотрудничество с американскими энергетическими компаниями может быть выгодно для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки перспективною може бути Україна для американських компаній?

— Є багато секторів, які можуть бути привабливими. Можливо, видобуток нетрадиційних енергоносіїв, можливо, розвиток української генерації, це було б дуже слушно, тому що у нас ця ситуація запущена, і треба щось там робити з модернізацією та створенням нових потужностей. Можливо, видобуток традиційних вуглеводнів, оскільки у нас зараз є родовища, вони малої та середньої потужності, а якраз американці володіють технологіями, які можуть допомогти розвивати ці родовища. В принципі, ми маємо досвід, американські компанії мають досвід роботи з операторами газотранспортними, наприклад, і мережевими. Наприклад, американська компанія в 2000 році приватизувала Київобленерго і тривалий час управляла цією компанією. Тобто такі намічаються напрямки. Можливо, якісь інфраструктурні проекти і проекти в сфері енергоефективності. Це зараз така нагальна тема.

А які області нашої країни перспективні під видобування вуглеводнів?

— Зараз, якщо говорити про континентальні родовища, то це традиційно Харківська і Полтавська області, Дніпровська, Донецька впадина, там родовища основні, і там в принципі є перспективи, якщо належним чином побудувати роботу, то є перспективи наростити видобуток мільярдів на десять, якщо використовувати потенціал цих родовищ. В Одеській області є непогані шельфові родовища. Плюс нетрадиційний газ. Нетрадиційний газ — це ті ж області, що я назвав, плюс західні.

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Про що мова буде в першу чергу йти: про альтернативну, зелені технології, про вітрогенератори, сонячні електростанції, чи просто про те, що будуть намагатися якимось чином осучаснити існуючі ТЕС?

— Для сьогоднішньої генерації при нинішньому рівні тарифів охочих і так вистачає. Це розуміється, перш за все, вітряні та сонячні електростанції. Але в країні вимальовується проблема регулювання енергосистем. В нас базові галузі вже сягнули 60% генерації, тому це буде важкувато для нас — розвивати у великих обсягах відновлювальну енергетику поки що. А от традиційну генерацію, перш за все в наших умовах — теплову, можливо, атомну генерацію на перспективу. Це було б цікаво. Особливо, був би цікавий проект будівництва заводу з виробництва ядерного палива для України, проекти, пов'язані з атомною енергетикою. Можливо, на перспективу, будівництво заміщующих потужностей, оскільки з 30-го року, навіть за умови подовження терміну, який проходить, потрібно починати закривати атомні електростанції. Це, по-перше, кошти чималі. А по-друге, треба ж, скажемо, щось, десь електроенергію брати, то вже потрібно думати про заміщуючі потужності. Там багато цікавого, яке потребує інвестицій, де можна було б співпрацювати зі США.

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Вугілля із США — наскільки це перспективний, логістично і економічно обґрунтований проект для України?

— Я не назвав би цей напрямок стратегічним, оскільки стратегічний для України зараз — перевести наші станції на те вугілля, яке є в Україні. Це вугілля газової групи. Але як варіант вирішення проблеми на декілька років — це цікавий проект для України.

Ранее экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил в эфире "ГС", что властям нужно перестать политизировать тему энергетики и отказаться от дорогого угля даже, если он из США.