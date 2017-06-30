Корольчук: по поставкам угля из США больше вопросов, чем ответов

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп заявил о желании продавать американский уголь другим странам, в частности и Украине.

"Украина говорила нам, что нуждается сейчас в миллионах метрических тонн" угля, заявил подчеркнул Трамп. По его словам, есть еще целый ряд стран, где также видят необходимость в поставках этого сырья. "Мы хотим продавать его им", — отметил президент в ходе визита в министерство энергетики США.

Первые 120 тысяч тонн угля из США прибудут в Украину до августа, заявил на брифинге временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. По его словам, Соединенные Штаты Америки и Украина уже согласовали все детали соглашения и уже через месяц в Украину будет поставлен американский уголь.

"Я бы поверил, если бы это было сказано месяца 4-5 назад. Южноафриканский уголь, который завозит ДТЭК, так они ждали своего угля по 2-3 месяца. Скорее всего, это и будет южноафриканский уголь, маловероятно, что он американский. Если это американский уголь, то речь идет о партии, которая была направлена Латинской Америке, или Азии. В силу обстоятельств, может изменилось планы у покупателей, или просто они продали уголь другим, и поэтому появился свободный объем угля, он и был выкуплен. Действительно, это может быть американский уголь, однако его будет очень мало", - сообщил РИА Новости Украина эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

По его словам, американский уголь имеет имеет другую специфику, кроме того, везти его из США в Украину слишком дорого, поэтому украинским ТЭЦ нет смысла его закупать. Стоимость угля с доставкой в Украину составит не менее 150 долларов за тонну, тогда как ДТЭК в ЮАР закупал уголь по 100 долларов. По его мнению, на этой схеме кто-то может заработать 30% разницы в цене.

"Это все равно, как покупать черешню на базаре. Нам говорят, это наша, местная, выращенная здесь, а на самом деле ее завезли где-нибудь из Турции по демпинговым ценам", — подчеркнул эксперт.

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По его словам, американский антрацит для украинских ТЭЦ не подходит, поскольку он значительно крупнее, тогда как наши ТЭЦ принимают только измельченный антрацит.

"По этим поставкам больше вопросов чем ответов. Непонятно, кто закупает этот уголь. У нас это могут делать три компании — ДТЭК, Центрэнерго, Технова (Дарницкая ТЭЦ). Непонятно, по какой цене будет завозится уголь, какого он будет качества, кто это будет контролировать. Мы не видели и самого контракта. Это очень мутная схема", — сообщил эксперт.