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    Энергетика Украины исторически зависела от нестабильных соседей - Белый дом

    (обновлено: )19211
    Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что сделка также поддержит американскую угольную промышленность и транспорт и поможет США достичь цели "энергетического доминирования" в мире.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США приветствуют договоренности о поставке американского угля Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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    "Министерства торговли и энергетики приветствуют новости о соглашении между американской энергетической компанией и правительством Украины. Принадлежащая государству генерирующая компания Украины будет приобретать американский энергетический уголь перед началом будущего зимнего сезона. Это партнерство предоставит Украине независимый, надежный и конкурентный альтернативный источник энергии, что поможет стабилизировать поставки энергетики, которые исторически происходили лишь по воле нестабильных соседей", — заявила Сандерс.

    По ее словам, эта сделка также поддержит американскую угольную промышленность и транспорт и поможет США достичь цели "энергетического доминирования" в мире. США рассчитывают на новые проекты такого рода, заявила Сандерс.

    В понедельник глава ГК "Центрэнерго" Олег Козенко сообщил о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources в исполнение договоренностей между президентами Украины и США.

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    Контракт предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно. В Киеве заявили, что благодаря американскому углю рассчитывают без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.

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    Цена первой партии американского угля составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт, цена будет варьироваться от поставки к поставке, сообщил глава украинской госкомпании.

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