Новые энерготрейдеры в Украине не изменят расстановку сил – Землянский

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Швейцарский международный энерготрейдер AOT Energy создает в Украине дочернюю компанию. Об этом говорят данные Госреестра юридических лиц Минюста. Представительство в Украине будет называться "AOT Энерджи-Украина", уставный капитал – 1,5 миллиона гривен — полностью швейцарский. Заявленным видом деятельности является торговля природным газом и вспомогательные услуги при добыче нефти и газа.

Кроме того, накануне стало известно о том, что разрешение на торговлю газом в Украине хочет получить дочерняя компания французской ENGIE. В целом же, за последнее время НКРЭ выдала подобные лицензии еще ряду международных компаний.

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Чем будет заниматься представительство швейцарской компании в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Речь идет о торговле газом, скорее всего, о торговле газом в промышленном сегменте, а вспомогательные услуги – это сервисные услуги, которые компания может предоставлять при бурении. По сути дела, это два вида деятельности, которыми будет заниматься эта компания на территории Украины. (Может ли это – ред.) существенно изменить ситуацию на рынке – я очень сильно сомневаюсь, потому что трейдеров – более чем достаточно на сегодняшний день, которые, помимо "Нафтогаза Украины", поставляют газ украинской промышленности, и, в принципе, достаточно успешно между собой конкурируют, и с НАКом, в том числе, предлагая более выгодные цены", — отметил эксперт.