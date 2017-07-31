В США заявили, что расширят поставки энергоресурсов в Украину

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. США будут расширять поставки американских энергоресурсов в Украину и в другие страны, чтобы обеспечить энергетическую безопасность своих союзников, а также для достижения собственной доминирующей позиции в отрасли. Об этом заявил глава министерства энергетики США Рик Перри в связи с заключением контракта между украинской "Центрэнерго" и американской Xcoal Energy & Resources о поставках Киеву энергетического угля.

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"Администрация (Трампа) хочет в будущем сделать доступными наши богатые природные ресурсы для своих союзников и партнеров, таких как Украина, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность за счет диверсификации поставок и источников", — заявил Перри. По его замечанию, "такие партнерства крайне важны на пути достижения (США) энергетического господства".

В Вашингтоне подчеркивают, что США способны предложить Киеву альтернативу зависимости от российских энергоресурсов и в то же время обеспечить рост американской экономики, создание новых рабочих мест в угольной и транспортной промышленности. "Американский уголь будет надежным источником энергии для "Центрэнерго" и потребителей электричества. Достигнутая договоренность также придаст импульс нашей экономике за счет поддержания рабочих мест и в угольной и в транспортной промышленности", — говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении Перри.

Аналогичное мнение высказал глава министерства торговли США Уилбур Росс. "В прошлом Россия пыталась устранить противников своих амбиций, ограничивая поток природного газа к своим западным соседям. Под руководством президента Трампа я совместно с секретарем Перри (глава минэнерго) и другими представителями отрасли и правительства работаем над дальнейшим расширением экспорта для обеспечения безопасности и активного экономического роста", — говорится в заявлении Росса по случаю подписания контракта.

В понедельник глава "Центрэнерго" Олег Козенко сообщил о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources в исполнение договоренностей между президентами Украины и США.

Контракт предусматривает поставку до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно. В Киеве заявили, что благодаря американскому углю рассчитывают без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.