ГТС — труба раздора

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

27 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект об ужесточении санкций против России. Новые экстерриториальные санкции США в отношении России препятствуют расширению поставок энергоресурсов из России в Европу, фактически блокируя проект "Северный поток-2".

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Поправка предлагает вводить санкции в адрес любого лица, кто существенно (то есть более чем на $5 млн в год) способствует развитию или модернизации российской экспортной трубопроводной сети. Безусловно, такие санкции нанесут существенный урон российскому газовому и нефтяному сектору, который ориентирован на экспорт. Только вот в этой части поправки произошла неожиданная замена обычного "President shall" на "President may" и избирательного "a person". Президенту разрешили не применять санкции, причем в отношении любой вовлеченной персоны. Можно не применять совсем.

Например, узнав, что китайская компания становится подрядчиком при модернизации газопровода, а американская не получила подряд, можно пригрозить китайцам санкциями, а своих не наказывать. Можно угрожать строителям "Северного потока – 2", мотивируя европейцев увеличить покупки жидкого газа и сокращая офшорные доходы первых лиц "Газпрома" и окружения.

Нельзя только применить эти санкции всерьез – от поставок по существующим газо- и нефтепроводам из России европейские союзники США зависят не меньше, чем сама Россия.



Торговые войны США и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко прямо заявил, что Украина особенно заинтересована в ограничениях, связанных с проектом трубопровода "Северный поток – 2", который предполагает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря в обходя Украины. Когда Конгресс США принял санкции, которые бьют по "Северному потоку —2", Европейский союз высказал тревогу и призвал Вашингтон координировать свои действия с партнерами из "Большой семерки".

В Европейской комиссии предупредили о возможности "широких и неизбирательных", "непредвиденных последствий" новых ограничительных мер, особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России. А Германия предупредила о возможных ответных действиях, если США введут санкции против немецких фирм, занимающихся строительством нового балтийского трубопровода для российского газа. А президент Украины приветствовал принятие Конгрессом нового пакета санкций против России, назвав их “решительным сигналом объединенной и солидарной поддержки Украины американским парламентом".



Контролировать транзит РИА Новости Украина Евгений Котенко Реальная перспектива: Украина на обочине газового транзита

Отреагировав на скандал вокруг санкций США, вы "Нафтогазе" заявили, что для сохранения транзита Украине необходимо заинтересовать западных операторов газотранспортной системы и западных покупателей российского газа.

На фоне принятия новых санкций была обнародована информация, американский бизнес хочет войти в газотранспортную систему (ГТС) Украины и стать посредником между поставщиком и потребителями в Западной Европе. Как заявил источник РИА Новости, этим объясняется ряд норм санкционного законопроекта США, "для того того чтобы таким образом, помимо экономической выгоды, еще и обрести дополнительные рычаги влияния".



"Все эти планы при появлении новых трубопроводов обречены на провал. Отсюда как раз вот такой протекционизм", — добавил источник.

Однако стоит трезво взглянуть на происходящее: ни США, ни ЕС не заинтересованы в развитии украинской ГТС. Понятно, что Соединенные Штаты принимали соответствующий законопроект не ради Украины. В нем Америка преследует собственные экономические интересы. Американцы пытаются вытеснить российский газ с европейского рынка, и в том числе, идущий транзитом через территорию Украины. В их планах поставлять сжиженный природный газ в страны восточной Европы.



Американская газовая экспансия

В феврале 2017 исполнился год, как США начали экспорт СПГ. Когда первое судно покинуло терминал Sabine Pass компании Cheniere, в международном консалтинговом агентстве Wood Mackenzie спрогнозировали, что половина американского СПГ к 2020 году будет направляться в Европу. А это — 45 млрд. кубометров или около 10% нынешнего потребления в странах ЕС. В прошлом году США поставляли сжиженный газ в Испанию, Португалию, Италию, Турцию и на Мальту. УНИАН Таможенный склад газа и угроза потери транзита: оценки Корольчука

Однако в первый год с поставками СПГ в Европу не сложилось. По данным Информационной администрации министерства энергетики США (EIA), агентств Reuters и Argus, в 2016 году в Европу поставили около 500 млн. кубометров. Для сравнения, рост экспорта российского газа в Европу почти в 40 раз превышает объемы поставок американского СПГ. В прошлом году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье рекордные 178,3 млрд. кубометров газа.

Администрация Дональда Трампа считает увеличение экспорта сжиженного газа одной из приоритетных экономических задач. США намерены стать третьей по объемам экспорта природного газа страной в течение трех лет. В июне 2017 года первые танкеры с американским сжиженным газом в LNG-терминалы в голландском Роттердаме и польском Свиноустье вошли. Польские власти заявляют, что их цель — полностью отказаться от российского газа. Но на фоне этих заявлений Польша в прошлом году взяла рекордный объем российского газа по контракту, при том, что в прошлом году начались поставки СПГ из Катара, плюс небольшой объем газа был закуплен в Норвегии.

В прошлом году Соединенные Штаты впервые за долгое время показали общее снижение добычи газа, и этом при том, что именно в прошлом году начался экспорт СПГ из Мексиканского залива. Если говорить о европейском рынке, то одна из важных тенденций — это падение собственной добычи. А это значит, импортного газа нужно будет больше.

Поэтому, когда возникает дефицит, то именно российский газ и СПГ конкурируют за то, чтобы занять эту нишу. Как отмечают и западные и российские аналитики, себестоимость добычи и транспортировки российского газа ниже и "Газпром" сможет всегда, например, в Европе предлагать потребителям более низкие цены на газ. Согласно данным "Газпрома", примерно 80% поставок из России приходится на страны Западной Европы; 20% — на центральноевропейские государства.



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В конце октября 2016 года Еврокомиссия предоставила "Газпрому" более широкий доступ к газопроводу OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы. Это решение позволяло России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины. Украинская сторона заявила о нарушении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и начала активную кампанию по противодействию. И в декабре 2016 года суд Европейского союза приостановил решение Европейской комиссии по увеличению доступа "Газпрома" к OPAL. Однако уже в июле суд Германии снял запрет на доступ "Газпрома" к газопроводу в обход Украины. Истцам не удалось доказать необратимый ущерб, который якобы возникал от доступа "Газпрома" к мощностям Opal. Решение ЕК о снятие запрета на доступ Газпрома к мощностям Opal снова вступило в силу.

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, участвующей в строительстве "Северного потока-2", Марио Мерен, заявил изданию Der Spiegel, что в обязанности коммерческих структур не входит беспокойство о наполняемости госбюджетов тех или иных стран, например Украины. Мерен отметил, что Европа платила Киеву достаточно средств за транзит газа, однако ГТС страны находится не в лучшем состоянии, то есть неизвестно, на что тратились предназначенные на поддержание системы деньги.

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Перспективы получить дивиденды стремятся к нулю

"Продолжается противостояние Вашингтона и Москвы, в данном случае Киев — это заложник ситуации. И возможное вхождение американских компаний в украинскую ГТС только еще более усугубит ситуацию и приведет к эскалации экономического конфликта. Соединенные Штаты достаточно агрессивно пытаются зайти на европейский рынок, причем используя для этого политические инструменты в виде санкций против строительства "Северного потока — 2", дабы не допустить расширения присутствия "Газпрома" на европейском рынке или упрочнения его позиций. Киев официально поддержал санкции, чем вошел в конфликт с Европейским союзом, поскольку крупные нефтегазовые компании Европы заинтересованы в реализации "Северного потока — 2". Они рассматривают его, как, во-первых достаточно перспективный бизнес проект, а во-вторых, как политический проект. В первую очередь это рассматривается Берлином, потому что ведет к усилению позиций Германии в Европейском союзе. Следовательно, если Украина высказала свою официальную позицию, она втянулась в ту "драку", которая шла без нее, или в которой она участвовала опосредовано. Соответственно, не имея ресурса, которым мы могли бы оперировать, результат заведомо понятен: все закончится тем, что рано или поздно обходные маршруты будут реализованы, и объем транзита газа по территории Украины будет минимизирован. В данном случае речь идет уже не просто о конфликте Киева и Москвы, а о присутствии "Газпрома" и о политическом влиянии России на ЕС. Посему наши перспективы получить дивиденды в этом случает стремятся к нулю", — сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентин Землянский РИА Новости Украина.

По его мнению, выходом из сложившейся ситуации может стать попытка возврата к рассмотрению создания совместного предприятия по управлению украинской ГТС.



"Какого угодно СП — четырех, пятистороннего, но с участием "Газпрома". Без участия "Газпрома" любые СП по управлению украинской ГТС обречены на провал. И это было очевидно еще в 2014 году, когда Яценюк протянул законопроекты по управлению ГТС без участия России — за три года ни одна европейская компания не изъявила желания войти в данный совместный проект. Потому что изначально понятно, что если отсутствует поставщик ресурса, то консорциум между транзитером и потребителем бесперспективен", — уверен эксперт.

По словам Землянского, в случае, если транзит газа по территории Украины будет остановлен или минимизирован, то встанет вопрос о работоспособности реверсной схемы.

"Она работает на замещении европейского газа российским на границе между Украиной и ЕС. Если этого ресурса не будет, сама схема станет более дорогостоящей с учетом того, что американский ресурс дешевле не будет. Американский газ будет торговаться все равно в привязке к европейских хабам, плюс доставка — в лучшем случае он будет на уровне европейских предложений", — пояснил эксперт.