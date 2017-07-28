Глава Крыма сообщил о полном восстановлении энергоснабжения

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Энергоснабжение в Крыму, прерванное днем в пятницу, полностью восстановлено, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено", — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Скриншот сообщения Сергея Аксенова Скриншот сообщения Сергея Аксенова

Крым остался без электричества днем в пятницу на час с небольшим из-за аномальной жары на Кубани – произошло аварийное отключение ЛЭП энергомоста. Минэнерго РФ обещало, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время. К 15.50 мск (совпадает с киевским временем) электроснабжение потребителей Крыма было восстановлено на 80%.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.