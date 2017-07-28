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    Общество

    Глава Крыма сообщил о полном восстановлении энергоснабжения

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    Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, энергоснабжение в Крыму полностью восстановлено. До этого Минэнерго РФ обещало, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время.
    Сергей Аксенов
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Энергоснабжение в Крыму, прерванное днем в пятницу, полностью восстановлено, заявил глава республики Сергей Аксенов.

    "Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено", — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

    Скриншот сообщения Сергея Аксенова
    Скриншот сообщения Сергея Аксенова

    Крым остался без электричества днем в пятницу на час с небольшим из-за аномальной жары на Кубани – произошло аварийное отключение ЛЭП энергомоста. Минэнерго РФ обещало, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время. К 15.50 мск (совпадает с киевским временем) электроснабжение потребителей Крыма было восстановлено на 80%.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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