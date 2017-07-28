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    Украина присоединилась к решению ЕС продлить санкции против Крыма

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    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Украина и Грузия, а также Албания, Норвегия и Черногория присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против Крыма, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

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    "Совет 19 июня 2017 года принял решение 2017/1087. Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, входящая в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), и Украина и Грузия присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат соответствие национальной политики решению Совета", — говорится в документе.

    ЕС отмечает, что "принимает во внимание эти обязательства и приветствует их".

    Санкции против Крыма были продлены 19 июня до 23 июня 2018 года. Односторонние ограничительные меры запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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