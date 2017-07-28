МИД прокомментировал скандальное заявление посла Италии в РФ по Крыму

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. МИД Украины раскритиковал слова посла Италии в России Чезаре Рагальини, который назвал законным референдум о присоединении Крыма к России. Об этом говорится в заявлении посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, распространенном пресс-службой МИД.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что заявления посла не соответствуют позиции Рима.

"Рагальини подчеркнул, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины", — сказал дипломат.

Перелыгин добавил, что подобные высказывания Рагальини вредят отношениям Украины и Италии.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.