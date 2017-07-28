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    Политика

    МИД прокомментировал скандальное заявление посла Италии в РФ по Крыму

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (154)

    (обновлено: )13710
    Евгений Перелыгин заявил, что заявления посла не соответствуют позиции Рима. Посол Украины в Италии добавил, что подобные высказывания редят отношениям Украины и Италии.
    Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин
    Фото со страницы Посольства Украины в Италии

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. МИД Украины раскритиковал слова посла Италии в России Чезаре Рагальини, который назвал законным референдум о присоединении Крыма к России. Об этом говорится в заявлении посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, распространенном пресс-службой МИД.

    Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что заявления посла не соответствуют позиции Рима.

    "Рагальини подчеркнул, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины", — сказал дипломат.

    Перелыгин добавил, что подобные высказывания Рагальини вредят отношениям Украины и Италии.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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