Электроснабжение Крыма восстановлено на 80% - Минэнерго РФ

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Электроснабжение потребителей Крыма к 15.50 мск (совпадает с киевским временем) было восстановлено на 80%, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"По состоянию на 15.50 восстановлено электроснабжение потребителей полуострова на 80% (порядка 800 МВт)", — пишет ведомство.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в 14.55 включены две из четырех КВЛ-220 кВ: Тамань — Камыш-Бурун и Тамань — Кафа 2 цепь. В 15.33 включена третья из четырех КВЛ-220 кВ. Энергоснабжение всех потребителей полуострова Крым будет восстановлено в ближайшее время.

Ведомство также отмечало, что отключение электроэнергии на ЛЭП в Краснодарском крае, снабжавших Крым, произошло из-за аномальной жары. Ситуация находится на особом контроле замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.

Крым в пятницу остался без света. Как заявлял министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, власти региона работали над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.