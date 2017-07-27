В Крыму нашли античное захоронение ребенка с деформированным черепом

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Исследователи обнаружили при раскопках некрополя Кыз-Аул под Керчью захоронение полуторагодовалого ребенка с насильно деформированным черепом, которое датируется II веком нашей эры, сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд "Археология".

"Из интересных находок на некрополе Кыз-Аул можно отметить захоронение младенца II века нашей эры. Его необычность заключается в том, что у погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп", говорится в сообщении.

www.archae.ru Захоронение полуторагодовалого ребенка с насильно деформированным черепом, которое датируется II веком нашей эры

Погребенный лежал головой на восток в грунтовой могиле без плитового перекрытия. Археологи полагают, что это был мальчик, которому на момент смерти было не более полутора лет, так как на его черепе еще не заросли роднички.

"Соответственно, его голова подверглась деформации практически сразу после рождения. Деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации", — сообщили археологи.

Первые находки искусственно деформированных черепов были сделаны основателем боспорской археологии Полем Дюбрюксом в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи. Черепная деформация, вероятнее всего, осуществлялась для демонстрации социального статуса. Существовало мнение, что она приводила к повышенной

агрессивности. Таким образом, мальчику суждено было стать воином, защитником Боспорского государства, отмечают исследователи.

Как рассказали археологи, для сторонников палеоконтакта подобного рода черепа являются неопровержимым доказательством посещения пришельцами Земли, в связи с чем захоронение окрестили "могилой инопланетянина".

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