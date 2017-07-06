Попытка номер три. США предлагают и Киеву добычу углеводородов

Владимир Матвеев, обозреватель

Компании Frontera Resources и Longfellow со штаб-квартирами в США предлагают Украине осуществить на условиях соглашений о разделе продукции (СРП) проекты по поиску и добыче углеводородов, в том числе из нетрадиционных источников. Наряду с этим, ряд инициатив и проектов Frontera нуждается в дополнительном финансировании.

Как сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП во главе с профильным министром Игорем Насаликом, 23 июня приняла к рассмотрению по существу обращения компании Frontera Resources (США), а также компании Longfellow (США) в отношении осуществления проектов поиска и добычи углеводородов, в том числе из нетрадиционных источников, в участках недр, предложенных указанными компаниями, соответственно, в Одесской и Полтавской областях, сообщается на сайте ведомства.

Эта комиссия также поручила провести консультации по оптимизации размера предложенного Frontera Resources участка.

Также, согласно сообщению пресс-службы министерства, межведомственная комиссия приняла к рассмотрению по существу обращение ООО "Навигатор комплект" (Украина) по осуществлению проекта поиска и добычи углеводородов на условиях СРП, которые будут добываться в пределах площадей Берестянская, Смелянская, Романовская, Шубинская, Новостепановская (Львовская, Харьковская, Днепропетровская области).

Как отмечается в сообщении, с учетом важности проведения работы с местными органами власти комиссия рекомендовала компаниям Frontera Resources, Longfellow и "Навигатор-комплект" провести консультации с соответствующими областными советами по реализации вышеупомянутых проектов.

В сообщении также говорится, что межведомственная комиссия приняла к сведению обращение Frontera Resources по осуществлению проекта поиска и добычи углеводородов на предложенном компанией участке недр западной части шельфа Черного моря на условиях СРП.

Комиссия "рекомендовала проработать возможность подачи совместного обращения в адрес межведомственной комиссии вместе с ГАО "Черноморнафтогаз", который обладает специальными разрешениями на пользование недрами на площадях Одесская и Безымянное", говорится в сообщении.

Это уже третья попытка компании Frontera Resources выйти на украинский рынок, так как еще в 2016 году она подписала с компанией "Укргаздобыча" меморандум о взаимопонимании по вопросу разведки залежей углеводородов на территории Украины. Он стал вторым расширенным меморандумом, поскольку первый в сфере инвестирования в разведку и разработку нефтегазовых месторождений Украины был подписан в июле 2015 года.

Этим документом было запланировано выстраивание структуры технического и коммерческого сотрудничества между Frontera и "Укргаздобычей", чтобы начать совместную работу над проектами по исследованию и разработке нефти и газа на Украине, сообщал ранее информационный ресурс Natural Gas Europe.

В первом меморандуме предусматривалось сотрудничество в сфере импорта сжиженного природного газа из мощностей этой американской компании в Грузии. Для этого в Украине должен был быть реализован ставший скандальным проект регазификационного СПГ-терминала под Одессой.

Тогда экс-премьер Украины Арсений Яценюк не исключил, что компания может построить в Украине терминал для приемки сжиженного природного газа (LNG-терминал). Однако во втором документе это положение дальнейшего развития уже не получило.

В феврале 2017 года Frontera Resources вновь проявила заинтересованность в реализации инвестпроектов на территории Украины.

Наряду с этим, компания интересуется разведкой, разработками нефти и газа, сланцевого газа в Молдове. В частности, сообщается, что в Молдове и Украине Frontera Resources концентрируется на эксплуатационных работах в бассейне Добруджа, который не достаточно исследован, сообщается на сайте компании.

План для Молдовы включает геологические работы и оценку существующих залежей, а также строительство геологической, геофизической и инженерной базы, которая позволит компании найти потенциальные источники нефти и газа", говорится в сообщении Frontera для Лондонской фондовой биржи.

Наряду с этим, ряд проектов этой компании не нашли своего дальнейшего развития, а для продолжения реализации программ в Молдове, Грузии и Украине потребуется дополнительное финансирование.

Так, в целом, по оценкам экспертов, предполагается, что программы для Грузии, Молдовы и Украины потребуют около 12 миллионов долларов США. До начала внедрения этой программы, "Frontera" должна сделать более привлекательным свой баланс, с целью привлечения новых капиталов для финансовых операций.

В частности, "амбициозный план разведки углеводородов на территории Республики Молдова с их дальнейшей эксплуатацией компанией "Frontera Resources" заблокирован из-за отсутствия денег".

Справка: Frontera Resources Corporation, основанная в 1996 году, занимается разведкой и добычей газа и нефти. Стратегия компании состоит в поиске перспектив по добыче углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну

Между тем, Frontera Resources работает преимущественно в странах постсоветского пространства, инициируя весьма спорные проекты.

Ресурс NaturalGasWorld пишет, что, по сути, компания работает в Грузии в "блоке 12" площадью 5 тыс. кв.км, в котором она — миноритарный производитель и экспортер сырой нефти. Также проводила оценку газового комплекса в Южной Кахетии.

В 2015 году Frontera Resources Corporation интересовалась строительством LNG-терминала в Украине, подписав соответствующий меморандум с НАК "Нафтогаз Украины".

Компания Longfellow Energy, LP, согласно информации на ее сайте, — небольшая частная компания, которая занимается, главным образом, разведкой и разработкой новых запасов в прибрежных бассейнах США, которые были недоразвиты или пропущены. Longfellow Energy была основана в 2006 году Мэлоном Митчеллом 3-м и базируется в Аддисоне (Техас), сообщается на сайте компании.

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ООО "Навигатор комплект", согласно информации на ее сайте, специализируется на выполнении сложных нефтегазовых проектов "под ключ" в качестве генподрядчика проекта. Компания участвует в сложных и высокотехнологичных проектах по бурению новых наклонно направленных и горизонтальных скважин, а также по восстановлению ликвидированных, законсервированных, низкодебетных, аварийных и бездействующих скважин диаметром эксплуатационных колонн в диапазоне 139,7-168,3 мм, говорится на сайте компании.