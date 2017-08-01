Рассмотрим новый энергоноситель — политический уголь

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Теперь уголь Украина будет получать из США: государственная компания "Центрэнерго" договорилась о поставках 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы. Уголь будет поставлять одна из пяти американских компаний, которая показала лучшее предложение. Сообщается, что что первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" в начале сентября, а в конце месяца прибудут следующие 120 тысяч тонн.

Ранее президент Петр Порошенко сообщал, что из США в Украину придет два миллиона тонн угля. Пока же речь идет только 700 тысячах тонн. Цена на топливо из-за океана составит 113 долларов за тонну.

Где здесь политика, а где – чисто экономический аспект, РИА Новости Украина разъяснил политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

По его мнению, "чистой" экономики здесь никакой нет, потому что цена в 113 долларов – еще не окончательная, наверняка на украинскую сторону лягут еще и расходы по транспортировке.

"Но даже если это окончательная цена, она вдвое дороже донбасского угля и почти вдвое дороже российского угля, который мы покупали. И даже на 20% дороже якобы южноафриканского угля, который мы якобы покупали – его записывали по 90 долларов. Плюс на каждой тонне – это колоссальные деньги, которые выбрасываются на ветер", – сообщил эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

Получается, что тут двойные стандарты с нашей стороны и двойная игра, продолжил политолог: все равно этот банкет кто-то будет оплачивать.

"Для власти, для высшего политического руководства это политика, а для населения, которое потом будет оплачивать все эти политические шалости, это голая экономика, причем со страшным минусом. Речь идет фактически о том, что уголь будет покупаться по вдвое завышенной цене: об экономике не может быть никакой речи", – сказал Рудяков.

Непозволительные шалости и роскошь

В Советские времена, отметил эксперт, политическая экономия состояла в том, чтобы через политические договоренности уменьшать цену продукции, которые ты закупаешь, где угодно, "а политическая экономия, направленная на то, чтобы вдвое увеличивать цену – понятно, что в данном случае Порошенко играет на стороне американцев против той страны, которую он возглавляет".

"Что касается Трампа, тут все понятно: он обещал в предвыборных своих выступлениях, в том числе в Пенсильвании, что шахтеры получат работу, и вот его шахтеры получают работу – пенсильванские, еще какие-то. Причем объемы – не так значительны, мы не настолько богаты, чтобы купить весь пенсильванский уголь. Тем не менее для них в условиях, когда некуда продавать его, это для них хорошо. Для нас это плохо и очень плохо. Это очень дорого. Мы столько не зарабатываем, чтобы позволять себе такие шалости и такие роскоши", – уверен политолог.

Комментируя американскую экономическую политику в целом, Рудяков сообщил, что эта политика позволяет зарабатывать деньги, а не тратить лишние – "как мы в данном случае делаем".

"Американцы уже и газ свой сжиженный в Польшу повезли и еще будут везти, и в Хорватии уже построили терминал – они будут туда газ загонять, и против России они будут ужесточать какие-то наступательные мероприятия и навязывать европейским партнерам ограничения в закупках российского газа под видом диверсификации и обеспечения энергетической независимости… Америка всерьез взялась в энергетике, в поставках энергоносителей конкурировать за европейский рынок. И за восточноевропейский, и за наш, как сегмент восточноевропейского, и я думаю, за центрально европейский тоже. Поэтому с американской стороны – это позитивно, мудро и хорошо, а с нашей – идет форменное безобразие, за которое заплатит и без того уже обнищавшее население страны", – подытожил эксперт.