Соцсети: эх, заморский уголек, как ты дорог и далек...

Тимур Громов, РИА Новости Украина РИА Новости Украина Константин Гришин Корольчук: Украина в игре с углем США пока что пешка

Украина подписала первый контракт на импорт угля из США. Государственная компания "Центрэнерго" договорилась о поставках из США 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы. Известно, что первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" в начале сентября, а в конце месяца прибудут следующие 120 тысяч тонн. По данным "Центрэнерго", цена американского угля составит 113 долларов. Американский уголь планируют отгружать на нужды Трипольской ТЭС, что позволит электростанции возобновить работу и без особых проблем пройти грядущий отопительный период.

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Вот только в украинском сегменте соцсетей далеко не все рады такому контракту: "Украина, которая еще вечера была 1 в мире по добыче угля на душу населения, сегодня покупает уголь в США. В два раза дороже"; "Стоит напомнить, что поддержка американской угольной промышленности и американского транспорта властями Украины происходит за счет интересов украинского народа, оплачивающего эту сделку на невыгодных для себя условиях". "Пиар на пустом месте это наше все. Украина с 2011 года регулярно покупает уголь в США… К слову: Украина за месяц сжигает 5-6 млн тонн угля. так что покупка 1 млн. тонн угля это не просто мало, это смешно", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook